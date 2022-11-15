Akdeniz'de üst yapı çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan mahallelerde yeni yol açma, sathi kaplama, kilit taşı, kaldırım ve bordür yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, hazırladığı plan ve program çerçevesinde ihtiyaç duyan kırsal mahallelerde soğuk asfalt kaplama, yeni yol açma ve düzenleme, kilit taşı, kaldırım ve bordür yenileme çalışmalarına hız verdi. Uygun hava koşullarıyla birlikte mahallelere adeta çıkarma yapan ekipler, kent merkezi veya kırsal bölge ayırımı yapmadan aralıksız hizmet veriyor, vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştırıyor. Hamidiye, Turgut Reis, Güneş ve Şevket Sümer mahallelerinin muhtelif sokaklarında kilit taşı ve kaldırım tamiratı çalışması yapan ekipler Gazi, Karaduvar ve Nacarlı mahallelerinin birçok sokağında soğuk asfalt çalışması gerçekleştirdi. Adnan Menderes Mahallesi kapalı pazar yerinin önü ve Nacarlı Mahallesi su deposu yolunda sathi kaplama serimi yaparak vatandaşların hayatını kolaylaştıran ekipler, Toroslar Mahallesi Yakaköy Kuşkonmaz çıkmazında yol düzenleme çalışması yaptı.

Çocukları da unutmayan fen işleri ekipleri, Çilek Mahallesi'nde oyun sokağı olarak bilinen bölgede bulunan oyun figürlerinin boyasını yenileyip rötuşlarını gerçekleştirdi.