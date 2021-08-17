Akdeniz'de yaz akşamları etkinlikleri başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların uzun süredir hasret kaldığı kültürel ve sanatsal etkinliklere yeniden başlıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenecek olan ilk etkinlik Millet Bahçesinde 18 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.30'da başlıyor. Müzikseverlerin birbirinden güzel şarkılara eşlik edebileceği ‘Gece Yolcuları' müzik grubunun konseri ise 21 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00'de Millet Bahçesi sahil etabında başlayacak.

"Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Mersinlileri, sandalyelerini alıp ücretsiz konseri dinlemeye davet eden Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Özellikle korona virüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle yaşadığımız zor ve zahmetli günlerde, güzel bir moral etkinliği olacak özlenen yazlık sinema keyfine ve konserlerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Şüphesiz, gelen herkes etkinliklerimiz boyunca pandemi koşullarını göz önünde bulundurup hassasiyet gösterecektir. Tüm Mersinlileri eğlence dolu etkinliklerimize bekleriz” dedi.

Etkinlikler kapsamında yer alan filmler ve gösterim yerleri ise şöyle: 'Çöpçüler Kralı' 19 Ağustos Perşembe saat 20.00 Millet Bahçesi, 'Hadi Be Oğlum' 20 Ağustos Cuma Millet Bahçesi, 'Neşeli Günler' 24 Ağustos Salı 20.00 Millet Bahçesi, 'Sultan' 25 Ağustos Çarşamba 20:00 Millet Bahçesi, 'Bizim İçin Şampiyon' 27 Ağustos Cuma 20.00 Millet Bahçesi, 'Gülen Gözler' 31 Ağustos Cuma 20.00 Kazanlı, 'Düğün Dernek-1' 1 Eylül Çarşamba 20.00 Karaduvar, 'Tosun Paşa' 2 Eylül Perşembe 20.00 Adanalıoğlu, 'Hükümet Kadın-1' 4 Eylül Cumartesi 20.00 Karacailyas, 'Şabanoğlu Şaban' 7 Eylül Salı 20.00 Millet Bahçesi, 'Süt Kardeşler' 8 Eylül Çarşamba 20.00 Millet Bahçesi, 'Vizontele-1' 10 Eylül Cuma 20.00 Huzurkent.