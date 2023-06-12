Akdeniz'de yaz spor okulları kursları başlıyor

Sporun ve sporcunun dostu Akdeniz Belediyesi, geleceğin yeteneklerini keşfedip onlara daha sağlıklı bir yaşam ve güzel bir gelecek hazırlıyor. Çocukların hem sahip oldukları yetenekleri geliştirmek, hem de gizli kalmış yönlerini ortaya çıkarmak üzere Akdeniz Belediyesinin düzenlediği yaz spor okulları başlıyor. Tatilini en verimli şekilde geçirmek isteyen 2011 ile 2016 arası doğumlu (7-12 yaş) Akdenizli çocuklar, yaz boyunca futbol, basketbol, tenis, jimnastik, Kick Boks ve Muay Thai kurslarına katılabileceği bildirildi.

"Sokağın risklerinden uzak tutmak için çocuklarımızı yaz okuluna gönderelim"

Akdeniz'in, artık sporun da merkezi olduğunun altını çizen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da yaptığı açıklama ile velilere seslendi. Hem sağlıklı bir yaşam hem de sporda başarılı bir gelecek için çocuklarını yaz spor okuluna göndermeleri çağrısında bulunan Başkan Gültak, "Sporun herhangi bir dalı ile uğraşan çocukların, eğitim ve sosyal hayatlarının da başarılarla dolu olduğu unutulmamalıdır. Bu anlamda, ücretsiz yaz spor okullarımız yeni yeteneklerini bekliyor. Çocuklarımızı sokağın risklerinden uzak tutmak, onlara daha güzel ve sağlıklı bir gelecek hazırlamak istiyorsak, sevdikleri ve yetenekli oldukları spor dallarına onları kazandıralım" diye konuştu.

Öte yandan, kontenjanlarla sınırlı olan ücretsiz spor okullarına başvuru sürecinin 12 Haziran 2023 tarihi itibariyle başladı. Veliler, futbol, basketbol, kort tenisi kursları için mesai saatleri içerisinde Seyfi Ali Türkoğlu – Şafak Erdur Futbol Sahasına jimnastik, kick boks ve muay thai kursları için de Karaduvar Mahallesi Spor Salonuna başvurabileceği kaydedildi. Çocuklarını Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okullarına göndermek isteyen ebeveynlerin, 0552 7690805 numaralı telefonu üzerinden de bilgi alabileceği duyuruldu.