Akdeniz'de yeni bir aile sağlığı merkezi açılacak

Yoğun tarımsal ve hayvansal üretim ve kapasiteye sahip olan Akdeniz ilçesinde belediye bünyesinde ‘Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü' de kurulacak.

Akdeniz Belediye Meclisi, Mayıs ayı ikinci birleşimini, Muhammet Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, 2020 Mali Yılı Kesin Hesabını içeren komisyon raporları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Özgürlük Mahalle Evinin zemin katı aile sağlığı merkezine dönüşüyor

Toplantıda; Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün yazısı ile mülkiyeti belediyeye ait Özgürlük Mahallesindeki mahalle evinin zemin katının aile sağlığı merkezi yapılması için bedelsiz tahsisi ile ilgili komisyonlardan oy birliğiyle gelen rapor da görüşüldü. Rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Gültak'tan meclis üyelerine teşekkür

Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Gültak, “Özgürlük; bir yandan Çilek, bir yandan Hal Mahallesinden hizmet alan arada kalmış bir mahallemizdi. Kadınların, çocukların ıstırabı idi bu. Bölgede uygun hazine arazisi aradık ama maalesef bulamadık. Biz de belediyemize ait binayı değerlendirdik, çünkü kadınlar ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız ciddi mağduriyet yaşıyordu. İnşallah zemin katında güzel bir tadilat yapıp, tahmin ediyorum iki hekimlik bir aile sağlığı merkezi olacak. Mahallenin nüfusu uygun, güzel bir hizmet olacak. Desteklerinden dolayı meclis üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Akdeniz'de ‘Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü' kurulacak

Toplantıda; Meclis Üyesi Halil Kara'nın, 65 mahallesi olan ve 40 mahallesinde yoğun şekilde tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülen Akdeniz ilçesinde, belediye bünyesinde ‘Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü' kurulması ile ilgili komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. Komisyonlarda kabul edilen rapor, meclis üyelerince de oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Gültak'ın talimatı üzerine, belediye bünyesinde söz konusu müdürlüğün kurulması için gerekli girişimler başlatıldı.

Şehidin adı, ailesinin yaşadığı mahalledeki parka verilecek

Meclis Üyesi Tufan Nenni'nin; Huzurkent Bahşiş, Kulak, Köselerli, Gazi ve Nacarlı Mahalle muhtarlarının talebi üzerine, Adnan Menderes'te bulunan ‘Şehit Ramazan Bahşiş Parkı'nın; Bahşiş Mahallesinde bulunan Özgür Çocuk Parkı ile sadece isimlerinin yer değiştirilmesi ile ilgili teklifi içeren komisyon raporları görüşüldü. Komisyonlardan oy birliğiyle gelen teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.