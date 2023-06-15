Akdeniz'de yeşil alanlar elden geçiriliyor

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların uğrak yerlerinden olan parklar, bahçeler ve yeşil alanlara yönelik yenileme, çim biçme, budama ve temizlik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Mersin Millet Bahçesi sahilini temizleyen ekipler, Huzurkent Kulak, Köselerli, Bahşiş ve Adnan Menderes, Kazanlı, Cumhuriyet, Karacailyas Şakir Gülmen ve Emek, Puğkaracadağ Mahallesi Şehit J. Uzman Çavuş Mustafa Sarı Parkı, Adanalıoğlu, Yukarı Burhan, Aşağı Burhan, Gündoğdu, Kürkçü, Sarı İbrahimli, Dikilitaş mahallelerindeki parklar, futbol sahaları ile yeşil alanlarda çim biçme ve temizlik yaptı.

Kamu kurumlarının talepleri de yerine getiriliyor

Ekipler, ilçe sınırlarında hizmet veren kamu kurumlarından gelen talepler üzerine okul, cami, sağlık ocağı, hastane, cezaevi ve emniyet binaları gibi kamu kurumlarına ait bahçe ve yeşil alanlarda da ot biçme, budama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz'e aralıksız hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ayrıca Hrant Dink Parkı, Leylak Parkı, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki köprü etrafı ile Tırmıl Sanayi Sitesinin içindeki yeşil alanlarında çim kesimi ve temizlik yaptı.