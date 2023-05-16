Akdeniz'de yeşil alanlar yenileniyor

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hazırladığı plan çerçevesinde merkez-kırsal bölge demeden, havaların ısınması nedeniyle ilçe sakini vatandaşların en çok rağbet ettiği park ve yeşil alanlara yönelik bakım, onarım, tadilat, mevsimlik çiçek dikimi, ağaç ve çim budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ahmet Taner Kışlalı Parkını mevsimlik çiçeklerle donatıp parka göz alıcı bir görüntü kazandıran ekipler, her gün yüzlerce ailenin uğrayıp dinlendiği veya ailecek piknik yaptığı Ümit Yaşar Oğuzcan Parkında bulunan havuzda da bir temizlik çalışması yaptı.

Çankaya Mahallesi 4727 sokak üzerinde bulunan boş arsayı da yükselen otlar, çalılar ve çöplerden arındıran ekipler; ilçe sınırlarında bulunan birçok parkta da ağaç budama, çim biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil temizlik ekibi de Huzurkent Polis Merkezi ile Ahi Evran İmam Hatip Ortaokulu'nda halı yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.