Akdeniz'de yol açma ve yenileme çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ihtiyaç duyan mahallelerde yeni imarlı yol açma, bozulan sokaklarda asfalt kaplama ve yama ile birlikte kaldırım yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, hazırladığı plan ve program çerçevesinde ihtiyaç duyan mahallelerde asfalt kaplama veya yama, yeni yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme hizmetine hız verdi. İş makineleri desteğiyle Kazanlı Mahallesi'nde depolar arasında yeni imar yolu açan ekipler, Karacailyas Emek, Güneş, Şevket Sümer, Yeni Mahalle'nin yanı sıra, daha birçok merkez mahallede asfalt yama hizmeti ile birlikte kaldırım ve kilit taşı tamirat çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Mahallelerinin çehresini değiştiren ve gündelik yaşamlarını kolaylaştıran hizmet ve çalışmalara tanık olan ilçe sakinleri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve fen işleri ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan Kazanlı Mahallesi'ne kazandırılan futbol sahasının kaynak ve montaj işlerini de tamamlayan ekipler, Çankaya Mahallesi'nde bulunan Çiçek Pasajının etrafındaki aydınlatma direklerinin led ampullerini de yeniledi. Madımak Parkının tel örgülerini yenileyip Üç Ocak Mahallesi Muhtarlığının kaynak işleri, Nusratiye Mahallesi Muhtarlık binasında boya çalışması, Fatma Hulusi Anaokulunun da korkuluklarını yapan ekipler, Nacarlı Mahallesi parkının koruma duvarını örüp yeniledi ve kilit taşı tamiratı yaptı. Ekipler, Bahşiş Mahallesi Cumhuriyet Meydanında da araç park giriş engelleme korkuluğu imalatı ve montajını tamamladı.