Akdeniz'de yol, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor

Ekipler, parklar, türbe ve ziyaretlere de bakım onarım hizmeti veriyor.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşler Müdürlüğü, belirlediği plan ve program kapsamında, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan tüm mahallelerde asfalt yama, kaldırım yenileme, kilit taşı ve karo döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Huzurkent Köselerli Mahallesinde kaldırım kilitli parke taşı çalışması başlatan ekipler, burada mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı sağlık ocağı ile okul yolu olmak üzere toplam 8 sokakta yaklaşık 3 bin metrekare alanda kilit taşı kaldırım döşeme hizmeti gerçekleştirecek.

Mahmudiye, Güneş, Şevket Sümer ve Yeni Mahallenin muhtelif sokaklarında kilit taşı ve kaldırım karo tamiratı yapan ekipler, farklı mahallelerde de zaman içinde zarar gören sokaklarda kilit taşı ve kaldırım tamiratı çalışması yaptı. Eğitim yuvalarına da özel önem verilirken, ihtiyaç duyan okul bahçelerinin yolları da kilit taşları ile döşeniyor.

Parklar elden geçiriliyor

Ekipler, Akdeniz sınırlarında bulunan park ve yeşil alanlarda da bakım, onarım ve yenileme hizmeti veriyor. 23 Evler Parkının çevre duvarlarını boyayan ekipler, Kazanlı Mahallesi parkının bank kamelya ve demir aksamlarını boyadı. Ayrıca Kazanlı Hz. Hızır Hazretleri Türbesini tamamen boyayıp yenileyen ekipler, Çay Mahallesi Ahmet Kaya Parkı ile Siteler Mahalle Parkının bank ve masalarını da boyadı.