Akdeniz'de yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Ekipler, özellikle aşırı yağışlardan etkilenen sokaklara yoğunlaştı.

Mahallelerde yol çalışmalarını sürdüren Akdeniz Belediyesi, özellikle son günlerde kentte etkili olan yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelere yoğunlaştı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan asfalt kaplama ve yama çalışmalarına, diğer yandan da yol açma ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda; Karacailyas Evren Mahallesi'nde asfalt kaplama öncesinde sokaklarda düzenleme çalışması gerçekleştiren ekipler, ardından da sokaklarda asfalt serimi yaptı. Ekipler ayrıca, Cami Şerif Mahallesi'nde asfalt yama; Akdam Mahallesi'nin arazi yollarında da düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

“Bütçemizin büyük bölümünü altyapı hizmetlerine ayırdık”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, “Görev, yetki ve sorumluluk sahamız içerisinde bulunan bütün mahallerimize ihtiyaç duyulan hizmetleri götürmek için mesai arkadaşlarımızın yoğun emeğiyle büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bütçemizde en büyük önceliği altyapı hizmetinde kullanarak, Akdeniz'i yaşanabilir, temiz, düzenli ve sağlıklı bir yaşam alanı haline getirmek için kullanıyoruz. Bu amaçla ekiplerimiz, bir yandan asfalt ihtiyacı duyan mahallelerimizin sokaklarına adeta çıkarma yaparken, diğer yandan da asfalt yama ile birlikte yeni yol açma ve tarım arazilerinde yol düzenleme hizmetiyle de ilçemizin çehresini değiştirmeye, vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı incelemelerin yanı sıra muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepler de dikkate alınarak, ihtiyaç duyan tüm mahallelerde gerekli çalışmaları en kısa zamanda başlatacağız” dedi.