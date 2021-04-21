Akdeniz'de yol çalışmaları aralıksız sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, yol açma, asfalt yama, kaldırım ve bordür yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, belirlenen plan ve program dahilinde, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçeye bağlı her mahalleye hizmet veriyor, vatandaşların ihtiyacını duyduğu çalışmaları gerçekleştiriyor.

Öğrencilerin güvenliği için kaldırımlar yenilendi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi İsmail Kurtuluş İlköğretim Okulu öğrencilerinin daha güvenli bir şekilde geliş gidişlerini sağlamak amacıyla okul yolu üzerindeki kaldırım ve bordür taşlarını yenileme çalışması başlattı. Ekipler, yine Cumhuriyet Mahallesi 215 Sokak üzerinde başlattıkları kaldırım yenileme çalışmasını da kısa sürede tamamladı.

Yeni tarım yolları açılıyor, zarar gören yollar yenileniyor

Kürkçü Mahallesinde, ağır iş makineleri yardımıyla önce dolgu ve kaya parçalarıyla zemini güçlendiren ekipler, ardından yola dolgu bypass mıcır sererek iki yeni imarlı yolu ulaşıma açtı. Bağlarbaşı Mahallesinin bahçe yollarında da tesviye ve düzenleme çalışması gerçekleştiren ekipler, Parmakkurdu Mahallesinde ise kilitli parke çalışması yaptı.

Ekipler, sahada yaptıkları incelemelerin yanı sıra, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine sokaklarda oluşan çukurlara baypas ile müdahale ediyor, ihtiyaç duyan bölgelerde kaldırım kilit ve bordür taşlarını yeniliyor.