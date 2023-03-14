Akdeniz'de yol çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, uzak yakın demeden ihtiyaç duyan mahallelerde yeni yol açma ve asfalt yama, kaldırım, kilit taşı ve karo yenileme ve budama çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, belirlediği plan ve program çerçevesinde, havaların da uygun olduğu sürece merkez-kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan mahallelerde kadastral yol açma, asfalt yama, kaldırım, kilit taşı ve karo yenileme ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Güçlendirilen personel ve araç-gereç desteği sayesinde ekipler, aynı anda birçok farklı bölgede çalışmalar yürütüyor. Vatandaşların da büyük memnuniyet duyduğu hizmetler sayesinde ilçeye bağlı mahallelerde yaşanan sıkıntılar çözülüyor, Akdeniz'in çehresi değişiyor.

Rüzgardan zarar gören çatı indirildi

Öte yandan Kiremithane Mahallesi 4417 Sokak üzerinde bulunan bir yapının üzerinde, şiddetli rüzgar sonucu zarar gören ve can güvenliği açısından tehlike arz eden çatı kaplaması da ekipler tarafından vinç yardımı ile indirilip tehlike ortadan kaldırıldı.

Sokakta yaşayan canlar da unutulmuyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokakta yaşayan canları da unutmuyor, bu serin ve yağışlı günlerde onlar için kulübe ve yuvalar yapmaya devam ediyor. Kedi, köpek ve kuşlar için imal edilen kulübe ve yuvalar, sokakta yaşayan hayvanların yoğun olduğu parklar, yeşil alanlar ile meydanlarda uygun yerlere konuyor veya kimi zaman talepler halinde hayvan sever vatandaşlara hediye ediliyor.

Park ve yeşil alanlar yenileniyor, ağaçlar budanıyor

Diğer yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelindeki yeşil alanlara yönelik bakım, yenileme, çim biçme ve budama çalışmalarını da sürdürüyor. Çalışmalar sayesinde özellikle araç sürücülerinin görüşünü olumsuz etkileyen ve yayalar için de büyük risk oluşturan ağaç dalları ve çalılar budanıyor. Zamanla kuruyan veya zayıfladığı için insanların can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan boylu ağaçların budaması da sürüyor.