Akdeniz'deki 11 spor tesisi yenileniyor

Akdeniz'de, vatandaşlara yeni spor alanları kazandırmaya yönelik çalışmaların yanı mevcut sahalar da elden geçiriliyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, gençleri sokağın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp sporun farklı dallarına yönlendirmek amacıyla ilçe sınırları içinde bulunan futbol sahalarının yenilenmesi ve düzenlenmesi yönünde ilgili birimlere talimat verdi. Bu kapsamda, Adanalıoğlu, Bahçeli, Çay Mahallesi, Dikilitaş, Evci, Huzurkent, Karacailyas, Yenitaşkent, Nacarlı ve Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur futbol sahalarında, gerek zeminde gerekse de tesis içindeki alanlarda yenileme ve bakım çalışmaları, alanında uzman profesyonel bir ekip tarafından modern araç ve gereçler yardımıyla hızlı bir şekilde başladı.

“Spor tesislerimiz tüm Mersinlilere açık olacak”

Yenileme çalışmaları başlatılan spor tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Gültak, belediye yetkililerinden de bilgi aldı. Spor tesislerinin, her yaştan Mersinlilere ve kentin bütün spor kulüplerine her zaman açık olacağının altını çizen Gültak, “Yenileme çalışması başlattığımız tesislerimizde, gençlerimizi ve çocuklarımızı sokağın risklerinden uzaklaştırmak amacıyla farklı spor kursları ve eğitimleri de düzenleyeceğiz. Akdeniz'de sportif faaliyetler hak ettiği değeri görecek. Çünkü spor, gençlerimizin eğitim başta olmak üzere tüm hayatlarında başarılını arttıracak çok önemli bir alandır. Ayrıca kentimizde faaliyet gösteren bütün amatör spor kulüplerimiz de sahalarımızdan idman amaçlı veya karşılaşmalar için her zaman faydalanabileceklerdir. Yenileme çalışmaları bittiğinde tüm vatandaşlarımızı, sağlıklı bir yaşam için tesislerimizde spor yapmaya davet ediyorum” dedi.