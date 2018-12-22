Akdeniz'e 500 yeni çöp konteynırı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi'ne, 475'i büyük, 25'i de çöp kovası olmak üzere toplamda 500 adet yeni çöp konteynırı hibe edildi. Bu kapsamda hibe edilen konteynırların, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ihtiyaç duyan mahallelere ve insan yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezindeki ana arterlere planlı şekilde yerleştirileceği bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Temiz, sağlıklı ve düzenli bir kent ve çevrede yaşamak, bütün vatandaşlarımızın en doğal ve en temel hakkıdır. Bizler de Akdeniz ilçemizde, temizlik hizmetini hiçbir gecikmeye mahal vermeyecek şekilde aralıksız sürdürüyoruz. Mersinli hemşerilerimize, daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent ve çevre sunmak için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz" dedi.