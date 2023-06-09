Akdeniz'in artık 'Sardalye Parkı' var

Akdeniz Belediye Meclisinin oybirliği ile aldığı karar sonucu, şirin bir balıkçı kasabası olan ve Balık Festivali ile adını artık tüm Türkiye'nin bildiği Karaduvar Mahallesi sahiline yapılan yaklaşık 18 bin metrekarelik park ve yeşil alana 'Sardalya Park' adı verildi.

Akdeniz Belediye Meclisi, Haziran ayı ikinci birleşimini, Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, bir önceki birleşime ait tutanak özeti oybirliği ile kabul edildi. Mecliste, bir önceki toplantıda komisyonlara sevk edilen gündem maddeleri okunup oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Mecliste, İçel Sanat Kulübünün 2-3 Haziran 2023 tarihleri arasında organize ettiği karikatür, çizgi roman ve stand up alanında Türkiye'nin hem tanınmış hem de ümit vaat eden sanatçıların davet edildiği 2'nci 'Mizah Günleri'ne, Akdeniz Belediyesince KDV dahil 20 bin TL maddi desteğin sağlanması hakkında komisyonlarda oybirliği ile kabul edilen konu görüşüldü. İçel Sanat Kulübüne maddi destek sağlanmasına ilişkin teklif, meclis üyelerinin de oybirliği ile aldığı kararla kabul edildi.

Toplantının ikinci gündem maddesinde ise Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi sahil yolunda, mülkiyeti hazineye ait olan ve park/yeşil alan düzenlemesi yapılmak üzere belediyeye tahsis edilen 17 bin 638 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yapılan park ve yeşil alana 'Sardalya Park' isminin verilmesi ile ilgili komisyonlara müştereken havale edilen konu görüşüldü. Komisyonlardan da oybirliğiyle gelen teklif, meclis üyelerinin de oybirliği ile kabul edildi.

Böylelikle kentte özellikle balıkçılıkla tanınan, Akdeniz Belediyesinin geçen yıl 3'üncüsünü düzenlediği Balık Festivali sayesinde adını tüm Türkiye, hatta dünyanın tanıdığı şirin bir sahil kasabası olan Karaduvar Mahallesi'ne kazandırılan, yaklaşık 18 dönüm üzerinde kurulan park ve yeşil alana 'Sardalya Park' adı verilmiş oldu.

Akdeniz Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısı, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da yapılacak.