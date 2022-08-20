Akdeniz'in dönüşümü ödül aldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kayseri'de düzenlenen “Kent ve Başkan 2022 Ödül Töreninde, Akdeniz'de başlattığı “Yerinde Kentsel Dönüşüm" projeleriyle Türkiye genelinde bin 391 belediye arasında, internet üzerinden yapılan anket araştırması sonucunda ödüle layık görüldü.

Tüm Türkiye'yi kapsayan online anketi ile Türkiye'nin başarılı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları belirlendi. Proje odaklı çalışmaların değerlendirildiği ödül töreni Kayseri'de bir otelde gerçekleşti. Törene, Türkiye'nin hemen her bölgesinden büyükşehir, ilçe, belde belediye başkanları ile birlikte çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı. Belediyelerin birbirinden farklı ve değerli projelerinin kamuoyu anketi yöntemiyle yarıştığı ve alanında en çok oy alan çalışmaların ödüllendirildiği törende Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe sınırlarında ilk kez gerçekleşen ‘Yerinde Kentsel Dönüşüm' projeleriyle birincilik ödülüne layık görüldü. Başkan Gültak, ödülünü, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in elinden aldı.

“Halk anketinde en büyük başarı Akdeniz'in”

Türkiye'de, kentsel dönüşüm projeleri noktasında bin 391 belediye arasından bu ödülü aldığını dile getiren Başkan Gültak, "Tabi birçok belediye başkanı kentsel dönüşüm projesi başlatıyor ama Akdeniz'de, yerelde açılan anket sayısını nüfusa bölüyorlar ve ortaya başarı oranı çıkıyor. Biz bu başarı oranını yakalayan, bin 391 belediye içinde en üstte, birinci olarak seçildiğimizden dolayı bu ödüle layık görülmemiz bizi bir kez daha mutlu etti” dedi.

Aldığı ödülün kendisi için büyük anlam taşıdığını söyleyen Gültak, “Kıymetli oylarıyla, bize bu ödülü layık gören, projelerimizi takdir eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, özellikle de Akdenizli kadınlara şükranlarımı sunuyorum. Geçmiş yıllarda hayatın her alanında ihmal edilip unutulan Akdeniz'in kadınları, gençleri ve çocukları için başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere, eğitim, kültür, sanat ve sporda yeni ve farklı projeler üretmek ve insanlarımızın hizmetine sunmak için kararlılıkla çalışmaya, Akdeniz'i değiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"İmar ve kentsel dönüşüm konularını önemsiyorum"

Gültak, Mersin'de, özellikle de Akdeniz ilçesi sınırlarında en küçük sarsıntıda dahi yıkılabilecek yüzlerce yapının insanların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek, Mersin'in çözüm bekleyen en acil sorununun kentsel dönüşüm olduğunun altını bir kez daha çizdi. Gültak, "Kaçak yapılar, ruhsatsız ve imar sıkıntıları, Türkiye'nin en büyük ve en önemli liman şehirlerinden biri olan Mersin'in önünü kesmektedir. Hem bir belediye başkanı hem de bir Mersin sevdalısı olarak, insanlarımızın can güvenliğini tehdit eden bu tehlikeye seyirci kalamayız. Eğer biz Mersin'i, Türkiye'nin ilk 5 şehri içine taşıyacaksak, şehrimizi dizayn edip yeniden imar etmemiz gerekiyor. İmar ve kentsel dönüşüm konularını çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

“Demek ki Mersin'de olduğu gibi tüm Türkiye'de de bu duruma dikkat çektik" diyen Gültak, "Vatandaşlarımız da bu konuda bizi ödüle layık gördü. Bize oy veren tüm kardeşlerimize, Akdenizli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ayrıca, Mersin ve Akdeniz'de kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmemizde en büyük desteği veren dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, çok değerli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Bunun gibi birçok projeyi daha insanlarımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Bu ödülü de Akdeniz'de söz verdiğimiz değişime inanarak, kıymetli oylarıyla bizleri tercih eden, başta kadınlar olmak üzere, Akdenizliler adına aldığımı tekrar vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.