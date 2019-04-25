Akdeniz'in fen işleri ekipleri aralıksız çalışıyor

Mahallelerde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler, bu çerçevede, Çilek Mahallesi'nde finişer ve iş makineleri yardımıyla sokaklarda asfalt serimi yaparak, kaldırımları karo ile kapladı. Güneş Mahallesinde de asfalt kaplama ve karo kaldırım çalışmasına başlayan ekiplerin, Şevket Sümer, Gündoğdu, Akdam, Çilek, Kürkçü, Güneş mahallelerine dökülen asfalt miktarı birkaç haftada 4 bin 732 tonu buldu. Ayrıca Şevket Sümer, Güneş, Çay ve Çilek mahallelerinde bin 500 ton asfalt yama çalışması yapıldı.

Çilek, Güneş, Karaduvar mahallerinde 6 bin 678 metrekare kaldırım karo çalışması yapılırken, Yeşilçimen Mahallesinde de yenilenecek kaldırımlar için kazı çalışması başlatıldı. Hizmet akışının kesintisiz yapılabilmesi için sayısı arttırılan fen işleri ekipleri; Civanyaylağı, Yanpar, Kürkçü ve Karacailyas mahallelerinde de yeni arazi yolları açtı.

“Halkımızın emanetine sahip çıkacağız”

Yeni dönemde mahallelerde başlayan altyapı çalışmaları hakkında bir değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Halkımızın bize olan teveccühünü karşılıksız bırakmayacak, gönül belediyeciliğinin gereği neyse eksiksiz yerine getireceğiz. Artık Akdeniz'de yeni bir dönem başlamıştır. Bu nedenle görev ve sorumluluk alanımızda bulunan mahallerimize eksiği görülen hizmetleri vermek için büyük gayret sarf edeceğiz, halkımızın emanetine sahip çıkacağız. Hiçbir vatandaşımız merak etmesin; Akdeniz'i yaşanabilir, temiz, düzenli ve sağlıklı bir yaşam alanı haline getirmek için yeni dönemde üzerimize düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Akdeniz'in makus kaderi bundan sonra değişecektir. Bunu önümüzdeki yakın dönemde herkes yaşayarak görecek. Kapalı kapılar ardında değil, daima halkımızın içinde ve sahada olacağız. Herkese eşit davranıp eşit hizmet vereceğiz. Ekiplerimizin incelemelerinin yanında, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alacağız. Akdeniz'i halkımızla birlikte yönetip ilçemizin kaderini değiştireceğiz” dedi.