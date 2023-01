Akdeniz'in iki noktasından 20 kamyon çöp çıktı

Mersin'de belediyenin yıl boyu yaptığı çalışmalar, balıkçı tekneleri, gemiler ve vatandaşların denizi ne kadar kirlettiğini ortaya koydu. Geçen yıl sadece Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve liman çevresini kapsayan alandan yaklaşık 20 kamyon çöp toplandı. Bu miktar bir araya getirildiğinde hacim olarak kapladığı alan devasa boyuta ulaşırken, denizi kirleten gemilere de bir sene de 84 milyon lira ceza kesildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizi temiz tutmak için yaklaşık 50 personelle gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Hem havadan hem de denizden çalışma yürüten ekipler, bir yandan denizdeki atıkları toplarken bir yandan da denizleri kirletenlere anında müdahale ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 3 deniz denetim aracı, bir deniz süpürgesi, bir deniz denetim teknesiyle liman bölgesindeki katı atıkları toplarken, limana yanaşan ya da açıkta bekleyen gemilerin oluşturduğu kirlilikleri de denetliyor. Ayrıca, hem gece hem de gündüz görüşü olan dron ile havadan da denetim yapan ekipler, denizi kirleten tekneleri ve gemileri tespit ederek, idari para cezası uyguluyor.

“2022 yılında 20 kamyona tekabül edecek şekilde katı atık topladık"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, denizi temiz tutmak için yaptıkları çalışmaları İHA muhabirine anlattı. Deniz denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre yaptıklarını belirten Halisdemir, "Şu anda bizim 50'ye yakın arkadaşımız sadece yetki alanı içindeki denetimlerimizi, deniz kirliliğini temizlemeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyor. 2019 yılından bugüne kadar çok ciddi denetimler, çok ciddi atık toplama ve bertaraf etmeyle ilgili çalışmalar yaptık. Yaklaşık 2 bin metreküpe yakın atıklarını bertarafını sağladık. Örneğin sadece 2022 yılında 20 kamyona tekabül edecek şekilde katı atığı yetki alanımız içinde toplamış olduk. Bunun yanında küçük teknelerimiz, balıkçı teknelerimiz, restoran teknelerimizin sintineleri, atık suları, katı atıkları düzenli olarak topluyoruz" dedi.

"Kirleten gemilere asla müsaade etmiyoruz"

Temiz Akdeniz projesini tamamladıklarını vurgulayan Halisdemir, "Önümüzdeki günlerde raporunu sunacağız. Nereden nasıl kirlilik geliyor onun tespitini yaptık. Ayrıca önümüzdeki haftalarda bariyer sistemini devreye sokuyoruz. Özellikle nehirlerden gelen katı atıkları tutarak, özellikle plastik atıkların zaman içinde güneşle veya sürtünmeyle parçalanıp mikro plastiklere dönüşmemesini sağlayacağız. Yani kaynakta çözüm üreteceğiz. Her gün deniz süpürgemiz kirlilik durumuna göre günde en az 2-3 sefer liman içindeki kirlilikleri önlemeye yönelik çalışmalarını yapıyor. Yetki alanlarımızın artmasına yönelik bakanlığa başvurularımız var. Eğer yetki alanımız artarsa Mersin'e gelen gemileri daha da sıkı denetleyeceğiz. Gemilere yönelik 2022 yılında 292 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 4 binden fazla gemiyi denetledik. 14 gemiye idari para cezası uyguladık. Keşke bu gemiler denizimizi kirletmeseydi de bizde ceza kesmeseydik. Bu konuda sıfır tavizle gidiyoruz. Kesinlikle kirleten gemilere müsaade etmiyoruz. Biz bunun da her yere duyurusunu yapıyoruz. Artık Mersin'e gelen gemiler şunu biliyor ki burada çok sıkı denetim oluyor. Buraya geldiklerinde denizi kirletecek tüm kapaklarını kapatıyorlar. Avrupa'da disiplinli bir limana gittiklerinde nasıl önlemler alıyorlarsa burada da aynı önlemleri alıyorlar. Bizim bu denetimlerle birlikte her yıl denizi kirleten gemilerde azalma oluyor" ifadelerini kullandı.

"Lütfen sokaklara da atık atmayalım"

Kirletilen bir şeyin temizlenmesinin çok zor olduğunun altını çizen Halisdemir, "Amacımız Mersin'in her yerinden denize girilebilsin, denizden faydalanılsın. Deniz canlılarımızın sayısının artmasını istiyoruz. Bu amaçla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan büyük beklentilerimiz var. Onlardan istiyoruz ki kirletmesinler. En ufağından, en büyüğüne kadar hiçbir teknemizin atıklarını denize atmamasını istiyoruz. Biz belediye olarak üstümüze düşen bütün görevi yapacağız. Kirletmemiz en büyük çevreyi korumaktır. Lütfen sokaklara da atık atmayalım. Çünkü onlar da rüzgarla, yağmurla birlikte denizlere taşınmakta. O yüzden attığınız her atığın denize geleceğini düşünün ve ona göre önlem almalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Birçok farklı atığın da çıktığını dile getiren Halisdemir, "Gerçekten bu da var dediğimiz çok atık türleri oldu. Ancak genelde insanların kullandığı içme suyu şişeleri ve benzeri atıklar. Yiyecek atıkları çok fazla oluşuyor. Tabi mesela klozet te çıkardık, sandalye de çıkardık, başka atıklarda çıkardık. Bunlar öncelikle deniz canlılarına zarar veriyor, denizin kirlenmesine sebep oluyor. Bazı atıkların üstündeki kimyasallar zaman içerisinde ayrışıyor ve zehirli, tehlikeli atık olarak karşımıza çıkıyor. Çok değişik atıklar var. Bunların atılmamasını istiyoruz"diyerek sözlerini tamamladı.