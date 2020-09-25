Akdeniz'in kadınları ve gençleri dijital pazarlama dünyasına adım atıyor

Kursiyer kadınlara e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verildi

Genç Girişimci Merkezi ile Akdeniz Belediyesi arasındaki işbirliği kapsamında, belediyeye ait mahalle evlerinde açılan takı tasarım, çocuk giyim, çanta yapımı, el örgüsü, ahşap boyama gibi kursları alan kadın girişimci adaylarına 'e-ticaret ve online dijital pazarlama' eğitimleri verildi. Bu sayede, mesleki eğitim ve beceri kursları alan bu kadınların, yeni meslekler edinmesi ve kişisel gelişimlerine destek verilmesi hedefleniyor.

El emeği ürünler ‘online kermes' ile Türkiye'ye tanıtılacak

Dijital pazarlama eğitimine Akdeniz'den katılan kursiyer 30 kadından 9'u halen eğitimine devam ediyor. Türkiye genelinden seçilecek 10 girişimci kadın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında düzenlenecek ‘online kermes'e de katılacak. Kadınların, el emeği göz nuru ürünlerini online platform ile tüm Türkiye'ye tanıtıp satışını yapma fırsatı bulacağı kermese, Akdeniz ilçesinden de bir kursiyerin katılacağı umudu ve beklentisi yüksek.

Pandemiye rağmen yeni projelere destek

Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi Müdürü Duygu Hıdıroğlu, pandemi ile birlikte değişen yeni şartlara, merkez olarak hızla uyum gösterdiklerini ifade ederek, yeni dönemde girişimcilik faaliyetlerini arttırmaya yönelik projelere de destek vermeye devam ettiklerini ifade etti. Hıdıroğlu, yeni dönem için planlanan online eğitim serilerine de vakit kaybetmeden başladıklarını, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar ile birlikte geliştirdikleri işbirliğinde de eğitimleri yaygınlaştırıp, kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı kesimlere yönelik projeler ürettiklerini, bireylerin girişimcilik fikir ve projelerine gereken desteği verdiklerini kaydetti.