Akdeniz'in parlayan yıldızları için işbirliği projesi

Mersin Üniversitesi ile Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, 'Akdeniz'in parlayan yıldızları' olarak tespit edilen bilim ve sanat merkezinde öğrenim gören üstün yetenekli 30 öğrenciye, temel bilim dallarında akademik düzeyde eğitim verilecek.

MEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, üniversite personeli tarafından verilecek olan ve ebeveynlere yönelik aile eğitimini de kapsayan projeyle ilgili protokol imzalandı. MEÜ Senato Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ve Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna katıldı.

MEÜ Rektörü Çamsarı, Akdeniz Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen projenin önemine vurgu yaptı. Türkiye çapında örnek olabilecek bir projeye imza attıklarını belirten Çamsarı, üstün yetenekli çocukların devlet desteğiyle gelişmesinin ve yükselmesinin çocukların devlete olan bağlılığını ve sevgisini artıracağını söyledi. Kendisinin de devlet bursuyla yatılı okuduğunu kaydeden Çamsarı, “Bunlar bizlerin sadakatini, sevgisini, ülkemize bağlılığını da arttıran şeyler. Toplumun en üstün yetenekli, zeki çocuklarının vatana, millete, devlete kazandırılması yönünde ciddi bir önemi bulunan bu tür projeler inşallah yaygınlaşır" dedi.

Akdeniz Belediyesi ise sosyal projeler ağırlıklı olmak üzere daha önce de farklı projelerle defalarca bir araya geldiklerini kaydeden Çamsarı, “Belediyemiz zaten çok aktif, bölgesine çok iz bırakacak hizmetler yapıyor. Bu hizmetleri alırken bizlerle beraber çalışması, bizim akademisyenlerimizden destek alması bizim için ayrıca önemli. Kentin refahı ve halkın mutluluğunda yerel yönetimler önemli rol üstleniyor. Bundan sonraki süreçte de sadece Mersin geneline değil, Akdeniz bölgesine de elimizden geldiğince akademik anlamda destek olacağız" diye konuştu.

Gültak: "Üniversitemizle koordineli bir çalışma içindeyiz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak ise göreve geldikleri günden itibaren üniversiteyle koordineli bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Gültak, eski tıp fakültesi binasının düzenlemesi gibi birçok sosyal ve fiziki projede üniversiteyle işbirliği içinde yaptıklarını ve üniversitenin öğretim üyelerinin görüşlerini aldıklarını vurguladı. Türkiye'deki en yetenekli öğrencilerinin Akdeniz ilçesindeki tespitlerinin bakanlık ve İlçe Milli Müdürlüğü tarafından yapıldığını, ilçedeki 30 üstün yetenekli öğrenciye çalışma masası, kütüphane, tablet, burs gibi yardımlar sağlandığını belirten Gültak, “Bu öğrencilerimizin mutlaka üniversite ayağını da sağlayacağız. Ailelerini ve öğrencileri buraya getireceğiz. Aralarında 10-11 yaşlarında olan çocuklarımız var. Şimdiden üniversiteyi görecekler. Üniversitenin nasıl bir yer olduğunu anlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Gültak, Mersin Üniversitesi ile yürütülen projeler dolayısıyla Rektör Çamsarı'ya teşekkürlerini sunarak MEÜ'nün, Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri haline geldiğinin altını çizdi. Son zamanlarda çıkan haberlere değinen Gültak, “Üniversitemiz ve hocamızı yıpratmaya yönelik haberleri de kınıyoruz. Sonuna kadar da Mersin Üniversitesi'nin ve Rektörünün yanındayız. Beraber çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.