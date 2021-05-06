Akdeniz'in siyah incisi yüzleri güldürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde Akdeniz'in siyah incisi olarak da anılan örtü altında turfanda siyah üzüm hasadı sürüyor. Bu yıl daha erken sofralara ulaşan siyah inci, kalitesi, verimi ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

İlk hasatta dalında kilogram fiyatı 60 lirayı gören siyah incinin fiyatı 30 liraya kadar gerilese de verimi beklentilerin üstünde gerçekleşti. Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendislerinin gözetiminde devam eden hasat hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

İlçeye bağlı Kocahasanlı'da örtü altında siyah üzüm yetiştiriciliği yapan Fatih Öngel, "Yaklaşık 10 yıl önce babam örtü altında üzüm yetiştiriciliğine başladı. Domates ve salatalığa alternatif ararken üzümü keşfettiler. 6 yıldır da kendim üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. Bizim 5 dönüm Akdeniz'in siyah incisi üzümümüz var. Hemen hemen aynı miktarda da beyaz üzümümüz var. Bir hafta önce hasat yapmaya başladık. Bu yıl hasat hem erken oldu, hem de tonaj yüksek. Verim tam da istediğimiz gibi oldu" dedi.

"Bu yıl üretimde en iyi yılımız oldu"

Son 2 yılın en iyi fiyatına ulaşıldığını ifade eden Öngel, "Bu yıl en iyi yılımız diyebilirim. İlk kesim de kilogram fiyatı 50-60 lira civarında başladı, şuan 25-30 lira civarında. Sezonu da özellikle siyah üzümde 20 liralık bir ortalamayla kapatırız diye düşünüyoruz. 10-15 gün içinde de hasadımızı tamamlarız" diye konuştu.

Üzüm yetiştiriciliğine yeni başladığını dile getiren Hüseyin Üstül ise, "Üzüm yetiştiriciliğine başlayalı daha bir yıl oldu. İşçiliği az, hasadı kısa süren bir ürün. Geliri güzel masrafı az bir ürün. Üreticilerin yetiştirmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Erdemli'de son yıllarda örtü altında üzüm yetiştiriciliğine ilgi artarken, yaklaşık 200 dönüm serada üzüm yetiştiriciliği yapılıyor.