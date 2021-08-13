Akdenizli çocuklar sanatla buluşuyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe sınırları içerisinde yaşayan birçok çocuk ve genç; belediye bünyesindeki Kültür ve Sanat Evlerinde bağlama, okul öncesi, kuaförlük, İngilizce, bilgisayar işletmenliği, ebru sanatı, resim, akıl ve zeka oyunları gibi eğitimlerden yararlanıp sanatla buluşuyor. Karacailyas Kültür ve Sanat Evinde usta öğreticiler olarak eğitmenlik yapan Ferya Kocaçınar nezaretinde resim kursu verilirken, Nazire Turhan da bağlama kursu veriyor.

"Çocuklara ve sanata değer veren Başkan Gültak'a teşekkür ederiz"

Usta Öğretici Kocaçınar, yaptığı açıklamada; "Çocuklarımıza, haftanın 5 günü 4'er saat resim kursu veriyoruz. Akrilik boya ile tuval üzerinde teknikler öğretmenin yanında resim sanat eğitimi, kara kalem ve yağlı boya gibi çalışmalarımız da oluyor. Sanatın toplumlar için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyor ve Akdeniz ilçemizde de çocuklarımıza gereken desteği sonuna kadar veriyoruz. Bizlere bu imkanları sunarak çocuklara ve sanata değer verdiğini bir kez daha gösteren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a da çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Notaları öğreterek bağlama eğitimi veriyoruz"

Bağlama Eğitmeni Turhan ise "Akdeniz Belediyesinin sanatsal eğitimlerinin başlamasıyla çocuklarımız kısa sürede bağlama çalmanın temel tekniklerini öğrendi. Özellikle notaları öğreterek bağlama eğitimi verdiğimizin bilinmesini isterim. Çok yetenekli çocuklarımız var. Umuyorum ki, burada aldıkları temel eğitimler ileride profesyonel yaşantılarına da yansır" ifadelerini kullandı.

"Binin üzerinde kursiyere kültür sanat eğitimi veriliyor"

Başkan Mustafa Gültak da etkinlikler hakkında yaptığı değerlendirmede; "9 ayrı Kültür ve Sanat Evimizde çocuklarımız da dahil olmak üzere binin üzerinde kursiyere çeşitli alanlarda kültür sanat eğitimleri vermeyi sürdürüyoruz. Yarınlarımız olan çocuklarımızın da daha başarılı, sanatla özdeşleşmiş, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmeleri bizlerin en büyük temennisidir. Dolayısıyla bu düşüncelerimizi de hizmetlerimize yansıtarak onlar için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.