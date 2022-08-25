Akdenizli kadınlar Kapadokya turuna çıktı

Akdeniz Belediyesinin kadınlar için hayata geçirdiği tarih, doğa ve kültür gezileri devam ediyor. Bugüne dek binlerce kadın, belediyenin başlattığı örnek proje sayesinde ilk kez şehir dışına çıkma imkanı buldu. Son olarak Adanalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan 35 kadın, belediyeye ait servis aracıyla Kapadokya turuna götürüldü, bölgenin tarihi, turistik güzellikleri ile doğal zenginliklerini görme ve gezme fırsatı buldu.

Kapadokya'nın en güzel yerlerini gezdiler

Çoğu ilk kez şehir dışına çıkma imkanı bulduğunu dil getiren kadınlar, gezi sayesinde Kapadokya'da Yeraltı Şehri, Avanos, Uç Hisar Kalesi, Güvercinlik Vadisi, Asmalı Konak, Tarihi Turasan Şarap Fabrikası, Paşa Bağları Müze ve Ören yerini gezmenin, buraları görmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadı.

Gezi boyunca gönüllerince eğlenip sevdiklerine hediyeler alan, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafları çektirip gördükleri güzellikleri ölümsüzleştiren Akdenizli kadınlar, hiç unutmayacakları güzel bir gün yaşadıklarını söyledi, kendilerine bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün özellikle dezavantajlı durumdaki kadınlar ve gençler için gerek Mersin, gerekse farklı şehirlere düzenlediği tarih, doğa ve kültür gezileri devam edecek. Belediyenin, kadınlar ve gençler için hayata kattığı turlar çerçevesinde bugüne dek Çanakkale, Hatay, Gaziantep, Tarsus, Mut, Silifke gezileri düzenlendi. Bu gezilere yakında yeni yerler de eklenecek.