İmzalanan protokol ile Akdenizli kadınlar süs bitkisi üretecek, istihdama dahil olup geleceğe daha güvenle bakabilecek.

Kurduğu ve ücretsiz satış yeri tahsis ettiği 2'si kadın, biri engelli kooperatifi ile kadınlara öncülük eden, kadınlar yararına mesleki, sosyal ve kültürel projeleri hayata geçiren Akdeniz Belediyesi, dikkat çekecek yeni ve örnek bir projeye daha ortak oldu. Özellikle dezavantajlı kadınların istihdamını arttırıp onları üretim sürecine katmayı amaçlayan 'Çiçek Açan Genç Nesiller/ İç Mekân Süs Bitkileri Üretim ve Eğitim Merkezi Projesi' çerçevesinde süs bitkileri üretilecek. Akdenizli kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlayacak hem de toplumsal statüleri yükselecek.

Protokol Mersin Valiliğinde imzalandı

Çukurova Kalkınma Ajansı SOGEP Programı çerçevesinde hazırlanan 2,5 milyon TL bütçeli proje, Akdeniz Belediyesi yürütücülüğünde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek. Proje çerçevesinde Mersin Valiliğinde, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Belediyesi Başkanvekili Aysel Mavioğlu Öner, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla protokol imzalandı.

Hedef kitle, dezavantajlı durumdaki kadınlar

Projenin hedef kitlesi Bahçe, Barış, Turgutreis, Kiremihane, Mahmudiye ve Akdam Mahalleleri başta olmak üzere Akdeniz ilçesinde yaşayan 18-29 yaş aralığındaki dezavantajlı durumdaki kadın ve gençler olacak. Üretilecek bitkilerin bir kısmı, Roman kadınlar başta olmak üzere sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı durumdaki kadınlara cüzi miktarlarda sunulacak. Artan taleple birlikte sektörde arz açığı olan ürünlerin üretimi yapılarak sektörün üretim ve satış kapasitesini çoğaltmak, ayrıca kırsal kalkınma odaklı, sonrasında yaygınlaştırılabilir ve sürdürülebilir işletme modeli kurmak projenin bir diğer hedefi.

Akdeniz Belediyesi, kadınlara yer tahsisi sağlayacak

Üretilecek olan süs bitkileri, projenin ortaklarından biri olan Akdeniz Belediyesinin uygun gördüğü alanlarda, belli bir düzen ve tertip içerisinde satılacak, bu sayede de projeden daha geniş bir kitlenin gelir elde etmesi sağlanacak. Çukurova Kalkınma Ajansı SOGEP Programı çerçevesinde Akdeniz Belediyesi yürütücülüğünde Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek projenin toplam bütçesi 2,5 milyon TL.