Akdenizli kadınlara 'Anneler Günü' hediyesi; Gaziantep gezisi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 'Anneler Günü' dolayısıyla ilçe sınırlarında yaşayan yaklaşık 100 kadını, Gaziantep'in tarihi, turistik ve kültürel yerlerine geziye götürdü.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve şehit eşleri, eşi vefat etmiş ve dezavantajlı durumdaki annelerin katılımıyla günübirlik Gaziantep gezisi düzenledi. Sabah saatlerinde Akdeniz Belediye binası önünden otobüslerle hareket eden Akdenizli kadınlara, kente vardıklarında Şahinbey Belediyesinden rehberler eşlik etti.

Renkli geçen gezide kadınlar, Gaziantep'in İslam Bilim Tarihi Müzesini, Şehreküstü Konaklarını, Şıh Cami, Şıh Kasteli, Şıh Hamamı, Şıh Meydanı, Pişirici Kasteli, Mecidiye Han, Milli Mücadele Müzesi, Yeşilvadi Millet Bahçesi, Mavikent, Şehit ve Gazi Yakınları Konutları, Akkent Spor Köyü, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ile Bakırcılar Çarşısını gezdiler.

Üstü açık araçlarla şehir turu

Gaziantep'in müzelerini, tarihi ve turistik yerlerini, doğal güzelliklerini ve tarihi evlerini ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçiren Akdenizli kadınlar, ayrıca Şahinbey Belediyesinin tahsis ettiği üstü açık iki araçla şehir turu attı. Türkiye'nin en büyük parklarından piknik ve eğlence alanlarından biri olan Yeşil Vadiyi trenle gezme şansı bulan kadınlar, Bakırcılar Çarşısını da gezerek çeşitli hediyeler aldılar.

Başkan Tahmazoğlu, Akdenizli kadınlarla sohbet etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da kenti ziyaret eden Akdenizli kadınlarla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde buluşarak bir süre sohbet etti ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a selamlarını iletti. Geziye katılan birçok kadın ilk kez şehir dışına çıktığını, kimi de Gaziantep'i ilk kez gördüğünü ve hayran kaldığını ifade ederek geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gaziantep gezisinin, Anneler Günü'nde kendilerine verilmiş en güzel ve en anlamlı hediyelerden biri olduğunu söyleyen kadınlar, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ve Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.