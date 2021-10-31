Akdenizli öğrenciler gençlik kampında

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede yaşayan yaklaşık 300 başarılı öğrenciyi kampla ödüllendirdi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilçe sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 300 başarılı öğrenciyi Silifke Kapızlı'da bulunan gençlik kampında ağırladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla keyifli konserlerle doyasıya eğlenen gençlerin, 3 gün süren etkinlik ile sosyal, kültürel ve sportif anlamda da kendilerini geliştirebilmelerine olanak tanınıyor.

Belediye Başkanı Gültak da gençleri bulundukları kampta ziyaret ederek onların eğlencelerine ortak oldu. Gençlerle şarkılar söyleyip, sohbet eden Gültak, burada yaptığı konuşmada, "300'e yakın öğrencimizi kamplarla buluşturduk. Spor Bakanlığımıza bağlı eğitmen arkadaşlarımız ve belediyemizin ilgili birimlerine bağlı ekiplerimiz buradalar. Gençlerimize yönelik programlar yapıyorlar. Hem hep beraber Cumhuriyet Bayramımızı kutlamış olduk hem de onların eğitim ve gelecekleri konusunda söyleşiler yaptık" dedi.

"Barışı ve sevgiyi burada buluyorlar"

Burada öğrencilere kendi kaderleri ve yaşantıları ile ilgili kararlar almalarının gerekli olduğunu hatırlattıklarını ifade eden Başkan Gültak; "Çünkü daha önce bu kamplara katılan gençler içinden farklı ülkelere giden, farklı üniversiteler kazanıp daha sonra hayata atılan birçok gencimizin hikayesi oluştu. Bu kampların en güzel yanlarından birisi de budur. Her türlü din ve mezhepten olan kardeşlerimiz bir araya gelip barışı ve sevgiyi burada buluyorlar" diye konuştu.

"Kadınlara, gençlere ve ailelere çok önem veriyoruz"

Başkan Gültak; "Evlatlarımız buranın imkanlarını görerek de ileriye dönük kendi kendilerine düşünme fırsatı buluyorlar. Sonrasında tıp fakültesini, öğretmenliği, işletme bölümlerini kazanan öğrencilerimiz var. Biz Akdeniz Belediyesi olarak kadınlara, gençlere ve ailelere çok önem veriyoruz. Bu Silifke kampları da bu yüzden değerli. İmkan bulamayıp da birçok şeyden yararlanamayan gençlerimizin de bunlardan faydalanarak dünyaya bakışlarının değişmesini ve gözlerinin açılmasını istiyoruz. Hayatları ile ilgili en doğru kararları versinler, daha çok okusunlar, hem kendileri hem de ülkeleri ile ilgili en doğru kararları versinler istiyoruz" ifadelerini kullandı.