Akdenizli üreticiler 'maralfalfa' ile tanıştı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, stevia, moringa ve şevketi bostan bitkilerinden sonra, özellikle besiciler için yüksek verime sahip alternatif yem bitkisi olan 'maralfalfa' (fil otu) çeliklerini toprakla buluşturdu. Pilot bölge seçilen Yenitaşkent Mahallesi'nde ilk etapta 2 dönümlük arazide 5 bin adet 'maralfalfa' çelikleri dikildi.

Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçe sınırlarında faaliyet gösteren üreticileri ekonomik olarak getirisi yüksek, yetiştirilmesi kolay ve daha az zahmetli olan alternatif bitkilerle tanıştırmaya devam ediyor. Akdam Mahallesi'nde stevia (şeker otu) ve moringa bitkilerini eken, Bağcılar Mahallesi'nin topraklarını 'şevketi bostan' tohumlarıyla buluşturan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, bu kez de ilçeye bağlı kırsal yerleşim yerlerinden biri olan Yenitaşkent Mahallesi'nde toplam 2 dönümlük araziye 5 bin adet 'maralfalfa' çelikleri dikti.

“Besiciler için büyük önem taşıyan bir bitki”

Bölgedeki dikim çalışmalarına katılan Tarımsal Hizmetler Müdürü Cem Nenni, “Stevia, moringa ve şevketi bostan bitkilerinin ardından başlattığımız maralfalfa üretiminin, kentimiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Maralfalfa, özellikle hayvancılıkla uğraşan besiciler için büyük önem taşıyan bir yem bitkisi. Deneme amaçlı Yenitaşkent bölgemizde 2 dönümlük tarlamızda ekimini yapıyor ve büyük verim elde etmeyi planlıyoruz. İlerleyen dönemlerde Akdenizli üreticiler ve besicilere, alternatif ürün olarak sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Dikim yapılan araziler arttırılacak”

Nenni, maralfalfa bitkisinin, hem hayvancılığı hem de çiftçiliği ilgilendiren çok yıllıklı bir ürün olduğunu belirterek şöyle konuştu; “Bir kez ekiyorsunuz, 13-15 yıl arasında hiç tohum ekmeden, fazla masraf yapmadan hasat edebileceğiniz bir ürün. Örneğin 20 dönümlük arazide alacağınız verimi, 1 dönümlük arazide rahat şekilde alabiliyorsunuz. Akdenizli üreticilerimizi bu ürünle tanıştırmak için böyle bir girişimde bulunduk. Ürünü aldıktan sonra üretim kapasitesini 12-13 dönüme ekim yapmayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemde Akdam, Karaduvar, Kazanlı gibi bölgelerimizde üretimi deneyebiliriz. Burada amacımız, az toprağın olduğu yerde verim elde etmek.”

Maralfalfa, hayvancılık sektörünü kurtaracak kadar önemli bir bitki

Çok yıllıklı bir yem bitkisi olan maralfalfa, yem bitkileri arasında yer alıyor. Hayvan yetiştiriciliği yapan besicilerin rağbet gösterdiği bitki, halk arasında fil otu olarak biliniyor. Maralfalfa, sezon boyunca dekardan 30 tona yakın ot veriyor. Sezonda 3 kez hasat yapılabilir. Her hasatta 10 tona yakın ot verimi sağlıyor. Yüksek veriminin yanında maralfalfanın besin değerleri de yüksektir. Yüzde 20'ye kadar ham protein, yüzde 12 karbonhidrat barındıran maralfalfa, 2 bin 700 rakıma kadar her yerde yetiştirilebilir. Birim alanda çok yüksek verim alındığı için de yem bitkisi ekilen arazilerden tasarruf sağlıyor.