Akduman: “Anamur'da ormanları tehlikelere karşı daha dayanıklı hale getirdik”

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Anamur'da gerçekleştirdikleri yol yapım ve bakımlarıyla ormanları biyotik ve abiyotik tehlikelere karşı daha dayanıklı hale getirdiklerini söyledi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Kenan Akduman, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılı program ve gerçekleşmelerini yerinde inceledi. Akduman'a, Anamur Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris, şefler, teknik elemanlar ve orman muhafaza memurları eşlik etti.

Bölge Müdürü Akduman, ‘Gidemediğin yer senin değildir' düşüncesi ile Anamur Orman İşletme Müdürlüğünce programlanan 16+000 kilometre yeni yol programı, 4+000 kilometre büyük onarımı, 4+000 kilometre sanat yapısı, 2+000 traktör yolu ve 2+000 yangın emniyet yolunun yapım ve bakımları yapılmak suretiyle ormanların biyotik ve abiyotik tehlikelere karşı daha dayanıklı hale getirilmesini sağladıklarını belirtti. Akduman, muhtemel orman yangınlarına en hızlı müdahale edilecek şekilde orman yangınlarını önlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Akduman, işletme müdürlüğünün gelir kaynaklarının yüzde 97'sini oluşturan oduna dayalı asli orman ürününde maksimum gelir sağlanması için ikinci sınıf emval üretimi ve standartlara uygunluğunu da kontrol etti. Akduman, sınıf emval üretiminde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, müşterinin ve kurumun çıkarlarının gözetilmesi konusunda, başta işletme müdürü olmak üzere tüm personelin gerekli özeni göstermesi için daha fazla gayret ve dikkat vurgusu yaptı.

Abanoz ve Kesmece şefliklerindeki sedir gençleştirme sahalarını ve sedir üretim sahalarındaki çalışmaları da yerinde inceleyen Akduman, 3 hafta önce verdiği talimatlara istinaden Kesmece Şefliği 363 nolu bölmede 31 hektarlık alanda yapılan 10 bin metreküp tohumlama damgasının üretime verilmesinden dolayı işletme müdürünün nezdinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.