Akduman, bal ormanı çalışmalarını inceledi

Akduman'a incelemeleri sırasında, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Muhammet Aslanhan, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, Erdemli İlçe Tarım Orman Müdürü Mesut Yıldız, Alata Orman İşletme Şefi Erhan Koyuncu ve arıcılar eşlik etti.

Akduman, Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2020 yatırım programında yer alan ve 2020 yılının ikinci altı ayını kapsayan, 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasını içeren Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük İcraat Programında bulunan Kösbucağı Bal Ormanının, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü Alata Orman İşletme Şefliğinde Kösbucağı Mahallesi'nde 104 hektar sahada projelendirildiği bilgisini verdi. 8 adet arılık parseli, 1 çeşme bulunan projenin 2 bin kovan kapasiteli olduğunu belirten Akduman, proje sahasında arıcıların özellikle ilkbaharda tercih ettiği sandal, tesbih çalısı ve laden gibi çiçekli bitkilerin yoğun olarak yer aldığını söyledi.

Yapılan çalışma ile arıcılara daha iyi bir konaklama imkanı sağlanacağını kaydeden Akduman, ayrıca yeni dikilecek olan biberiye, lavanta ve yalancı akasya gibi çiçekli bitkilerle polen çeşitliliğinin de artırılacağını ifade etti.

Proje çalışması tamamlanan Kösbucağı Bal Ormanının, Kurban Bayramından sonra ihale edilerek eylül-ekim aylarında tesisinin tamamlanmasının planlandığı bildirildi.