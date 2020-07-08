İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akduman, Gülnar'daki orman faaliyetlerini inceledi

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Gülnar ilçesindeki ormanlık alanlarında incelemelerde bulundu.


Akduman'a incelemeleri sırasında Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, müdür yardımcısı, şefler ve orman muhafaza memurları eşlik etti. Yangın ekiplerini de ziyaret eden Akduman, daha sonra orman alanlarındaki gençlik, sıklık, ilk aralama bakım faaliyetlerini inceledi. Akduman, kızılçam gençlik bakım uygulamalarının, silvikültür tatbikatında talimatlandırılıdığı üzere eksiksiz yerine getirilmesini önemsediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.