Akduman, “Halkımıza hizmet noktasında daha çok çalışıp üretmeliyiz” dedi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Akduman, 8 orman işletme müdürü, fidanlık müdürü ve şube müdürleriyle Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. İlk 6 ayın değerlendirildiği toplantıda Akduman, müdürlere taleplerini iletti.

Toplantıda konuşan Akduman, “İşletme müdürlerimizden isteğim; adaletli, hoşgörülü, güler yüzlü olmaları, iş disiplinine uygun hareket etmeleri ve bizlere emanet edilen kamu kaynaklarını tasarruf tedbirlerine uygun şekilde yönetmeleridir. Halkımıza hizmet noktasında daha çok çalışıp üretmeliyiz. Kurum çalışanları olarak sorumlu davranmak ve kurumsal hareket etmek zorundayız. Kurum geleneklerine uyalım, uymayanları uyaralım, ölçülü olalım, birbirimize değer verelim. Tamim ve tebliğe uyup, işlerimizi mutlaka nitelikli yapalım. Çok iyi potansiyelimiz var, biraz daha gayret edersek daha iyisini yapabiliriz. Yaptığımız işi önce kendimiz beğenip, programlarımızı yılın son çeyreğine bırakmadan gerçekleştirelim. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz politikalarına yakışır şekilde kaliteden ödün vermeme, kontrolü elden bırakmama konusunda hassas davranacağınızı biliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Şube ve işletme müdürleri, toplantıda ilk 6 ayın program ve gerçekleşmelerini sunum eşliğinde anlattılar. Ardından şube ve işletmelerin sorunları ve çözüm önerileri karşılıklı olarak görüşüldü.

Bölge Müdürü Akduman, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.