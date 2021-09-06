AKİB, Ağustos ayı ihracat artışında Türkiye rekortmeni

AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, Ağustos ayında ülke ihracatına yüzde 7,8 oranında destek verdiklerini vurgulayarak, “Her şartta üretebilme kabiliyetini ve tedarikçi gücünü gösteren AKİB ihracat ailesi olarak 2021 yılında rekorlarla ilerliyoruz. Ağustos ayında ihracat artışında Türkiye rekortmeni olan Birliğimiz son 12 aylık dış satımda 14 milyar 203 milyon dolara ulaştı” dedi.

Küresel ticarette navlun fiyatlarındaki artışların Türk ihracatçılarının Avrupa pazarında Uzak Doğu ülkelerine karşı rekabet gücünü yükselttiğini belirten Başkan Sin, lojistik ve ham madde temininde yaşanan sıkıntıların aşılması halinde elde edilen ihracat rakamlarının çok daha fazlasına ulaşacaklarına inandığını vurguladı.

"İhracatla Yükselen Türkiye yolunda değer katmaya devam edeceğiz"

AKİB'in Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman illeri başta olmak üzere birçok ilden ve sektörden 20 bine yakın üyesiyle büyük bir aile olduğunu dile getiren Başkan Sin, “Ağustos ayında AKİB bölgesinden ülkemize yüzde 82'lik rekor bir artışla 1 milyar 350 milyon dolar döviz kazandırılmasında pay sahibi olan tüm ihracatçı firmalarımızın çalışanlarından yöneticilerine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İhracatla yükselen Türkiye yolunda AKİB ihracat ailesi olarak dünyanın dört bir köşesinde bayrağımızı dalgalandırmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

En fazla ihracat demir çelik, kimya ve hububat bakliyat sektörlerinde

Türkiye'nin ağustos ayındaki 18 milyar 912 milyon dolarlık ihracatında yüzde 7,8 oranında pay sahibi olan AKİB'in dış satımını birliklere göre değerlendiren Başkan Sin, şunları söyledi: “Yılın sekizinci ayında en fazla ihracatı yüzde 130 artış ve 464,1 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 105 artış ve 380,5 milyon dolar değer ile ikinci sırada yer aldı. İhracatını yüzde 40 artıran Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 119,7 milyon dolar değer ile üçüncü oldu. Yine bu ayda Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz ihracatını yüzde 54 artırarak 104,1 milyon dolarlık dış satıma ulaştı. Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 34 artışla 97,8 milyon dolarlık, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 41 artışla 67,4 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 175 artışla 49 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise 28,5 milyon dolarlık dış satıma imza attı. İhracatımızdaki güçlü ivme pandemi öncesi dönemlerin de çok çok üzerine çıktı. Ülkemizin cari açığının kapatılmasına ve büyümesine verdiğimiz katkılardan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

En fazla ihracat artışı Malta, İspanya ve Hollanda pazarında gerçekleşti

AKİB'in ana pazarları olan Avrupa ülkelerinde, Orta Doğu, Amerika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika'da aydan aya daha da güçlendiklerinin altını çizen Başkan Sin, “Ağustos ayı ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde en fazla dış satımı yüzde 295 artış ve 152 milyon dolar değer ile Hollanda'ya gerçekleştirdik. Yüzde 23 artış ve 93,4 milyon dolar değer ile Irak ikinci, yüzde 322 artış ve 80,4 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü oldu. İhracatımızı en fazla artırdığımız ülkelerin başında yüzde 11 bin 716 artış ve 21,7 milyon dolar değer ile Malta yer aldı. Bunu yüzde 322 artış ve 80 milyon dolar değer ile İspanya, yüzde 295 artış ve 152 milyon dolar değer ile Hollanda takip etti. Romanya, Belçika, Birleşik Devletler, İsrail ve İtalya pazarlarında da dikkat çeken ihracat artışları gerçekleştirdik” dedi.

AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2021 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artışla 9 milyar 833 milyon dolar ihracat değerine ulaştıklarını da sözlerine ekledi.