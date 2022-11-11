AKİB'in Ekim ihracatı 1,43 milyar dolar

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri, Avrupa'da büyüyen enerji krizi, ABD ve Avrupa Birliği'nde (AB) sıkılaşan mali koşullar nedeniyle küresel ekonomik durgunluğun etkilerinin net bir şekilde kendini göstermeye başladığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, “Her kriz kendi içinde fırsatlar da sunar. Bizler, krize değil krizlerin içindeki fırsatlara odaklanarak ihracat hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Küresel ticarette yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz”

Ekim ayında Türkiye'nin 21,3 milyar dolarlık ihracatına AKİB olarak yüzde 7,7 oranında destek verdiklerini belirten Başkan Tosyalı, “Ekim ayındaki 1,43 milyar dolarlık performansımızla birlikte son 10 aylık ihracatımız 16,34 milyar dolar düzeyine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre bölge ihracatımızda yüzde 27 oranında artış sağladık. Son 12 ayda ihracat tutarımızise 19,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ancak, AB ülkeleri ve ABD başta olmak üzere küresel ekonomilerde daralma sinyalleri maalesef artarak devam ediyor. En büyük pazarlarımızda, yüksek enerji fiyatları, enflasyonist baskı, faiz politikaları ve hane halkı harcamalarının kısılması gibi nedenlerle ithalat talebi gittikçe daralıyor. Küresel ticarette yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ederek muhtemel fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin gayretini gösteriyoruz” diye konuştu.

Paritenin olumsuz etkisinin Ekim ayında da devam ettiğini ifade eden Başkan Fuat Tosyalı, pariteden kaynaklı kaybın 10 ayda 11,5 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. İhracat ailesinin tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Tosyalı, “Türkiye genelinde Ekim ayında ihracat ailemize bin 806 yeni firmamız katılırken ihracatımızın birim değeri de yüzde 18,7 artarak 1,64 doları buldu. İhracatta birim değeri daha da yükseltmemiz gerekiyor. Bunun da yolu katma değerli üretimden ve markalı ürün ihracatından geçmektedir. Bunun için çağın ruhuna ve ihtiyaçlarına uygun ürün üretimi konusunda Türkiye olarak tarihi adımlar atıyoruz. Bu adımların en önemlilerinden biri de hiç şüphe yok ki Türkiye'nin otomobili TOGG'dur. TOGG'un, markalı ürün ihracatına en güzel örneklerden biri olacağına ve ihracatımıza on milyarca dolarlık katkı vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Ekimde en fazla ihracatı kimya, demir çelik, hububat ve bakliyatta gerçekleştirdik”

AKİB'in Ekim ayındaki ihracat performansını detaylandıran Başkan Fuat Tosyalı, en yüksek ihracat değerlerine kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyatta ulaştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Ekim ayında en fazla ihracatı 443,5 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 336,8 milyon dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 190,2 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine bu ayda Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 134,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 101,7 milyon dolarlık, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 97,9 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 33,4 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 32,7 milyon dolarlık ihracat değerleri elde ettiler.”

İhracat hacminde en güçlü artışlar Hollanda, Fas ve Birleşik Devletler pazarlarında Akdeniz'in tarım ve sanayideki üretim gücünü Avrupa, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında değerlendiren AKİB'in Ekim ayında Hollanda, Fas ve Birleşik Devletler pazarlarındaki atılımlarının dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Fuat Tosyalı, “Ekim ayı bölge ihracatımızı ülkelere göre ele aldığımızda, en fazla dış satımı 169,5 milyon dolar değer ile Hollanda'ya gerçekleştirdik. Hollanda aynı zamanda yüzde 141'lik artışla bu ayda ihracat hacminde en güçlü artışı sağladığımız ülke oldu. 138,6 milyon dolar değer ile Irak ikinci, 94,2 milyon dolar değer ile Birleşik Devletler üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacmi artışında ise Hollanda'yı yüzde 125 yükseliş ve 35,1 milyon dolar değer ile Fas ve yüzde 90 artışla Birleşik Devletler takip etti” dedi.