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Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Mersinli öğrencilerin başarısı

Bursa’da düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda Mersinli öğrencileri ilk 3 sırada yerini alarak kenti gururlandırdı.

Bursa'da düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Mersinli öğrencileri ilk 3 sırada yerini alarak kenti gururlandırdı.


Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, ülke genelinde gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nın finali Bursa'da gerçekleştirildi.


Mersin'den şampiyonaya 8 öğrenci katılırken, Yenişehir 24 Kasım Ortaokulu öğrencisi Çınar Topal, 'Pentago' oyununda Türkiye birincisi, Erdemli Ayaş Ortaokulu öğrencisi Mehmet Çetin, 'Özgen mangala' oyununda Türkiye İkincisi, Silifke Ahmet Necati Hancıoğlu ilkokulu öğrencisi Hira Sağcan ise 'Qbitz' oyununda Türkiye üçüncüsü olarak 3 madalya aldı.


Türkiye Zeka ve Akıl Oyunları final turnuvası sonuçlarına göre Mersin, takım halinde Kırıkkale ile birlikte en başarılı il olarak birinciliği paylaştı.


İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, şampiyonada emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

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