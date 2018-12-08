Akkuyu fotoğrafları Rusya'da sergilendi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom tarafından başlatılan proje kapsamında çekilen, Akkuyu NGS projesindeki çalışmalar ve Akkuyu'nun çevresindeki günlük hayatını anlatan fotoğraflar, Rusya'da sergilendi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) partnerliğindeki proje kapsamında ilk olarak "Kommersant Chernozemye" gazetesinin muhabirleri, Mersin'e giderek kent merkezi, Akkuyu NGS sahası ve santralin yapıldığı Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ni gezdi ve fotoğraflar çekti. Akkuyu NGS'nin "ikizi" olarak nitelendirilen Rusya'daki Novovoronej NGS'nin bilgilendirme merkezinde açılan serginin ön gösteriminde 50 fotoğraf yer alırken, birbirinden farklı ve renkli kareler beğeni topladı.

Mersin'de de sergi yapılacak

Etkinliğe, Novovoronej NGS'nin Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Yuriy Pegusov ve Personel Eğitiminden Sorumlu Yönetici Vekili Deniz Novikov'un yanı sıra projede yer alan Rus gazeteciler ve şehirde yaşayanlar katıldı. Projenin ikinci aşamasında da Türk gazetecilerin Akkuyu NGS'nin referans santrali Novovoronej santrali ve Voronej'de çektiği fotoğraflar da Mersin'de sergilenecek. Projeyle, Türk ve Rus gazeteciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, iki halk arasındaki dostane ilişkilerin ve teknoloji transferinin gösterilmesi amaçlanıyor.