Akkuyu NGS en gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılacak

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin inşası tüm hızıyla devam ederken, santralin güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlamak amacıyla, Akkuyu Nükleer ve Assystem arasında imzalanan 6 yıllık sözleşme kapsamında, Assystem santralin tesislerinin inşaat denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Türkiye, Akkuyu NGS ile nükleer enerjiye sahip dünya ülkeleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. Güvenlik ise Akkuyu NGS'nin yapımında en önem verilen konuların başında geliyor. Nükleer sektöründe 50 yılı aşkın süredir uluslararası tecrübeye sahip olan ve dünyanın 3. nükleer şirketi olarak sıralanan Assystem, Akkuyu NGS'nin güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlamak amacıyla tesislerin inşaat denetimlerini yürütmek için seçildi. Bunun yanı sıra, Akkuyu NGS'de yer alan ve nükleerde mevcut en güvenli teknolojilerden biri olan VVER 1200 3+ nesil reaktörlerinde uzmanlaşan Assystem, 2011'den bu yana yerel ENVY ile ortak olarak çalışıyor. Şimdi Türkiye'de bir şube kuran Assystem, böylece buradaki varlığını daha da güçlendiriyor.

TAEK'ten özel akreditasyon aldı

Assystem, Akkuyu'daki denetim faaliyetlerini yürütmek ve bağımsız nükleer inşaat organizasyonu olarak yetkili olabilmek için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan (TAEK) özel bir akreditasyon aldı. Projede uygulanan güvenlik standartları, TAEK'in nükleer santrallerin yapımına dair kontrol konusundaki yönetmeliği kapsamında ele alındı. TAEK tarafından belirlenen standartlar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) temel güvenlik ilkelerinin öngördüğü uluslararası yönergelere dayanıyor.

"Heyecanlıyız, mutluyuz"

Düşüncelerini paylaşan Assystem yetkilileri, “Türkiye için sürdürülebilir enerji arzı sağlama noktasında önemli bir proje olan Akkuyu projesini geliştirme fırsatı bulduğumuz ve de karbondan arındırılmış elektriğe yatırım yaparak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya kararlı ülkelerin arasına Türkiye'nin de katılmasından küresel açıdan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şu anda, uluslararası nükleer inşaat projelerinin çoğunun Rosatom tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Assystem yetkilileri, şu görüşleri paylaştı:

"Bununla birlikte, büyük ölçekli olmaları ve zor yapısı nedeniyle, nükleer projeler her zaman ulusal sınırların ötesine geçen beceri ve deneyimler getiren geniş bir işbirliğini gerektirmektedir. Nükleer konusunda uzmanlaşmış bir mühendislik hizmetleri şirketi olan Assystem, teknoloji seçimi açısından tarafsız ve bağımsızdır. Aynı zamanda hükümetlerden düzenleyicilere ve diğer paydaşlara kadar çeşitli aktörlerle çalışarak esnek bir yapıya sahiptir. Bu sebepten ötürü Assystem, Rosatom tarafından diğer mühendislik şirketleriyle birlikte Akkuyu projesine, Rosatom'u dünyanın ilk 'yap- sahip ol-işlet' (build-own-operate) projesini inşa etme işinde desteklemeye davet edildi.”

Türkiye'nin artan enerji ihtiyacına en iyi cevap, nükleer enerji

Türkiye, G20 ülkeleri arasında hızla gelişen ülkeler sıralamasında en yukarılarda yer alıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ülkenin enerji talebinde hızlı bir artış olmasını bekliyor. Yapılan pek çok tahmin, enerji kullanımının 2030 yılına kadar mevcut seviyesinin 2 katına çıkacağını ve bunun çoğunun elektrik tüketiminden olmasını öngörüyor. Fransız Assystem'a göre, bu artan talep, önemli miktarda ilave enerji üretimini gerektiriyor. Bu da nükleer enerjiyi birçok nedenden dolayı ideal bir çözüm haline getiriyor. Assystem, bu nedenlerden bazılarını şöyle sıralıyor:

"Akkuyu NGS, 4 ünitesi ile toplam 4.8 GW'lık nükleer enerji üretecek ve Türkiye'deki elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. İstikrarlı bir enerji arzının sağlanması, önceki dönemlerde elektrik kesintisi ve elektrik fiyatlarında ani yükselişe sebep olan mevsimsel talep artışı sorununun çözümü için önem arz ediyor. Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesi ile Türk halkı, 60 yıl süresince, bir diğer ifadeyle nükleer santralin işletmede kaldığı süre boyunca, rekabetçi bir fiyattan elektrik alacak. Yüksek teknolojiyle inşa edilen Akkuyu NGS'nin sahasında yüksek sayıda donanımlı ve teknik bilgisi olan eleman istihdam edilecek. Santralde vasıflı kişilerin istihdamı, bölgedeki altyapının gelişimini olumlu yönde etkilerken bir yandan da hem bölgedeki hem de ülkedeki ekonomik büyümeye katkıda bulunacak."