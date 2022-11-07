Akkuyu NGS İtfaiye Birimi'nin 7. yılı kutlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahası, Akkuyu Nükleer AŞ İtfaiye Birimi'nin 7. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Geçen yıl Akkuyu NGS inşaat bölgesinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesindeki katkılarıyla dikkat çeken Akkuyu Nükleer AŞ İtfaiye Birimi, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti standartlarına uygun olarak sertifika aldı. Birim, bu sertifikayı almaya hak kazanan uluslararası bir şirket bünyesindeki ilk teşkilat oldu.

Düzenlenen törende Akkuyu Nükleer AŞ itfaiyecilerine sertifika ve ödülleri takdim edildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, törende yaptığı konuşmada, itfaiyecilerin çalışmalarının ve hizmetlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yedi yıl uzun bir süre olmasa da ödüllerinizin sayısı inanılmaz derecede arttığı için bugün bir araya geldik. Bu başarıların gözden kaçmasına gönlümüz razı olmazdı. Biliyoruz ki yüksek başarılarınız tıpkı profesyonelliğiniz gibi katlanarak artacak. Hizmetiniz için minnettarız ve uluslararası, birbirine sıkı sıkıya bağlı ekibimiz size güvenebildiği için mutluyuz, her zaman yanımızdasınız."

İtfaiyeciler, bu yıl Mayıs ayında Lizbon'da düzenlenen uluslararası bir spor etkinliği olan ve itfaiyecilik ile birçok geleneksel sporu içeren Dünya İtfaiyeciler Oyunları'nda ödüle de layık görülmüştü.

Akkuyu Nükleer AŞ itfaiyecileri 38 madalya kazandı. Akkuyu Nükleer ekibi; boks, çekiç atma, powerlifting, serbest güreş ve bilek güreşi gibi müsabakalarda yer aldı. Organizatörler, yarışmalarda gösterdikleri başarılara dayanarak Akkuyu Nükleer AŞ ekibini 2023'teki Dünya İtfaiyeciler Oyunları'na katılmaya davet etti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Öncelikle Akkuyu NGS'nin itfaiye teşkilatının kuruluşunun 7'nci yıl dönümünü kutluyorum. Bugünkü etkinlik çok faydalıydı. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi ve operasyonel hizmetler de dahil olmak üzere farklı birimlerin çalışmaları hakkında bilgi verilmesi çok önemli. Geçen yıl Akkuyu NGS itfaiyecileri orman yangınlarının söndürülmesine çok yardımcı oldular. Onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Akkuyu Nükleer AŞ'nin ülkemizin ve toplumumuzun değerlerini paylaşmasından ve zor durumda her zaman yardıma hazır olmasından dolayı çok mutluyum."