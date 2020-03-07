Akkuyu NGS tedarikçileri için seminer düzenlendi

İstanbul'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Nükleer Enerji Zirvesi (NPPES-2020) kapsamında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin tedarikçileri için seminer düzenlendi.

Seminerin pratiğe dayalı oturumlarında, Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri ve proje yüklenicisi olan Titan-2 A.Ş. ile IC İçtaş İnşaat A.Ş. ortaklığıyla kurulan şirketin temsilcileri, tedarik zinciri ile çalışma, satın almayı yerelleştirme ve Akkuyu NGS projesinin Türk tedarikçi firmalarıyla çalışmanın uygulamalı örnekleri hakkında bilgi verdi. Kar amacı gütmeyen kuruluş olan Rosatom Kurumsal Akademisinin Kalifiyeli Sipariş ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi Bölüm Başkanı Natalya Medvedeva ise katılımcılara nükleer sanayi tedarikçisi olmak isteyen şirketlerin çalışanlarına yönelik, akademi temelinde eğitim fırsatlarını tanıttı.

Özel oturumlarda, 2020 yılında Akkuyu NGS inşaat projesi kapsamında satınalma usulleri ve fiili satın alma programı, ihale belgelerini hazırlama ve ihaleye katılma kuralları gibi konular işlendi.

İnşaat çalışmaları sırasında genel amaçla kullanılan hazneleri tedarik etme ihalesini kazanan şirket olan Eke Endüstri Tesisleri Taah. ve Tic. A.Ş'nin yönetici ortağı Damla Erdem, Türkiye için bir dönüm noktası olan Akkuyu NGS projesinin tedarikçisi olmayı başardıklarından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Şirketimiz, 16 yıldır piyasada faaliyet göstermektedir ancak ihaleye katılma şartları ve belgelerin fazlalığı başta bizler için zor bir hedef gibi gözüktü. Proje katılımcılarının verdiği açıklamalar, belgelerin hazırlanmasına yardımcı oldu. Başlangıç başarının yarısıdır ve şimdi Akkuyu projesinin diğer ihalelerinde de gücümüzü denemeye hazırız" dedi.

Kullanılmış nükleer yakıtların geri dönüşümünde kullanılan ekipmanları tedarik eden Türk GNA firmasının temsilcisi Onur Uztuğ ise B2B toplantısında, Akkuyu ihalelerine katılabilmek için belgelere ilişkin şartlar ve ihale kuralları hakkında birçok yararlı bilgi elde ettiklerini ve etkileşim için gerekli olan bağlantıları öğrendiklerini dile getirerek, "Kullanılmış nükleer yakıtların geri dönüşümünde kullanılan sistem ve teknolojiler, nükleer enerjiye fazla avantaj sağlayarak bu tür üretimi temiz ve güvenli bir hale getirirler. Akkuyu projesi için kullanılmış nükleer yakıtlarını geri dönüştürme alanındaki çözümler, şimdilik uzun vadeli olarak görünüyor ancak tedarikte yer alabilmemiz ve Akkuyu projesi için ekipmanlarımızı sunabilmemiz adına şimdi tanımaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Türk Sms-Tork şirketinin Pazarlama ve Satış Müdürü Ömer Kaya, tedarikçiler için düzenlenen seminere katılmanın faydalı olduğunu kaydederek, "Şirketimiz zaten teknik denetim aşamasını geçti ancak proje katılımcılarıyla doğrudan iletişim kurmamız gereklidir. 5 yıl boyunca projenin satın alma süreçlerini özenle takip ediyoruz ve son 2-3 yıldır tedarikçiler için yapılan seminerlere düzenli olarak katılıyoruz. Bu yıl düzenlenen seminerin en yoğun içerikli ve bilgilendirici olduğunu, Titan-2 A.Ş. ile IC İçtaş İnşaat A.Ş. ortaklığıyla kurulan şirketin temsilcileriyle bir araya geldiğimizi ve gerekli tüm bilgileri ilk ağızdan aldığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

İki gün boyunca, seminere 200'den fazla NPPES delegesi, Türk ve yabancı tedarikçi şirketlerinin ve nükleer sanayi işletmelerinin temsilcileri katıldı. Çalışma programı kapsamında, yaklaşık 50 Türk ve yabancı şirket ile Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Titan-2 IC İçtaş İnşaat ortak girişiminin satın alma bölümü uzmanlarıyla, B2B formatında 198 ikili toplantı planlandı.

Rosatom Devlet Nükleer Enerji Şirketi ve Akkuyu Nükleer A.Ş., zirvenin ana ortakları oldu ve katılımcılara Rosatom'un enerji ve enerji dışı teknolojilerdeki gelişmiş çözümlerini sundukları 'NPPES-2020 Fuarı'na da katıldı. Stant ziyaretçilerine, çok dilli akıllı ekranı kullanarak Rosatom'un faaliyetleri ve şirketin uluslararası projeleri hakkında bilgi edinme imkanı sunuldu. Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, konuklara VVER-1200 tipi 3+ nesil reaktör teknolojisi dâhil olmak üzere, Akkuyu NGS projesinde kullanılan güvenlik sistemlerinin özellikleri ve projenin ilerleyişi hakkında bilgi verdi.

NPPES-2020 Fuarı'nda, 121 Türk şirketinin ve Rusya, İspanya, Fransa, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Macaristan, Finlandiya, ABD, İsviçre ve diğerleri de dahil olmak üzere 17 ülkenin standı yer aldı. Zirveye bin 900'den fazla delege ve konuk katıldı.

Seminere; Rosatom şirketinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Aleksandr Voronkov, Rusatom Energy International A.Ş.(REIN A.Ş.) Ticaret Müdürü Arseniy Titov, Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat Bölüm Müdürü Denis Sezemin, Rosatom şirketinin mühendislik grubunda yer alan İK ASE A.Ş.'nin temsilcileri, İnşaat İşleri Bölümü Sözleşme Yöneticisi Igor Yusupov, İnşaat İşleri Bölümü Satın Alma Yöneticisi Olesya Zolotareva konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca Dünya Nükleer Derneği (WNA) Kıdemli Danışmanı Philippe Costes ve İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Üner Çolak sunum yaptı.