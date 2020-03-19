Akkuyu NGS temsilcisinin yer aldığı ekip, Uluslararası Gençlik Kongresinde şirketlerini başarıyla temsil etti

MERSİN (İHA) – Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Gençlik Nükleer Kongresi IYNC 2020'ye katılan ve aralarında bir Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcisinin de yer aldığı Rosatom Devlet Kuruluşu ekibi, şirketlerini başarıyla temsil etti.

Uluslararası Gençlik Nükleer Kongresi IYNC 2020, 8-13 Mart tarihleri arasında Sydney'de gerçekleşti. 35 ülkeden 300'den fazla genç nükleer teknoloji uzmanı, nükleer teknolojinin barışçıl amaçlı kullanımının yanı sıra mesleki gelişim ve iletişim konuları üzerinde tartıştılar. İlk kez 36 genç uzmandan oluşan Rosatom Devlet Kuruluşu heyetine giren bir Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcisi de IYNC'ye katıldı.

IYNC 2020 Kongresinin konusu, nükleer sektörün çeşitliliğiydi. Programda, bilgilendirme oturumları, çalıştaylar ve teknik turlar yer aldı. Konuşmacıların sunumları, NGS inşaatının, işletilmesinin ve hizmetten çıkarılmasının özellikleri, radyoaktif atık yönetimi ve ayrıca sektörün ekonomik, eğitimsel ve sosyal konuları gibi nükleer sektörünün farklı yönlerine odaklıydı. Sunum konuları, sadece enerji ile sınırlı olmayıp, katılımcılar, elde edilen sonuçlara ve nükleer teknolojilerin tıpta, biyolojide ve endüstride kullanım olasılıklarına ilişkin de konuşmalarını sundular.

İş programında ayrıca, delegasyon üyeleri tarafından düzenlenen 12 çalıştay yer aldı. Çalıştay katılımcıları, ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alarak belirli bir ülke için akıllı enerji kompleksi oluşturma, nükleer endüstride dijital teknolojilerin nasıl uygulamaya alındığını öğrenme, nükleer bilim alanında halkı aydınlatmak için yeni etkili iletişim yollarını geliştirme imkanı yakaladılar.

En yüksek puanı alarak, kongrenin en iyi çalıştaylarından biri seçildi

Akkuyu Nükleer A.Ş. Proje Yönetim Metodolojisi Birimi Baş Uzmanı Sergey Malozemov ile Belçika'nın enerji mühendisliği şirketi Tractebel Engie temsilcisi, “Kendi Reaktörünü Tasarla” başlıklı ortak bir çalıştay gerçekleştirdiler. Çalıştay çerçevesinde 5-7 kişiden oluşan toplam beş takım; çeşitli yakıt türleri, soğutma sıvısı, ekipman ve çalışma modları hakkında açık verileri kullanarak bir reaktör projesi geliştirmeye çalıştılar. Çalıştay yürütücülerinin çalışmaları değerlendirme kriterleri; projedeki güvenlik ve ekonomik etkinlik, sunum kalitesi, ekip çalışması ve farklı çözümler sunmaydı.

En iyi üç takıma Rosatom tarafından ödül verildi. Özel bir çevrimiçi uygulama üzerinden de kongre katılımcıları her çalıştayı puanladılar. Oylama sonucunda Sergey Malozemov ile Belçikalı meslektaşının çalıştayı en yüksek puanı aldı ve kongrenin en iyi çalıştaylarından biri seçildi.

Bir sonraki kongre Rusya'da yapılacak

IYNC 2020 programı, bir sonraki kongrenin yapılacağı yerin oylamasıyla sona erdi. Rusya, Kenya, Ukrayna ve Fransa 2022 yılında etkinliğe ev sahipliği yapmak için başvuruda bulundu. IYNC kurulunun 35 ülkeden 50 daimi üyesinin oylama sonuçlarına göre, kongrenin 12 Mart 2022 yılında Rusya'da gerçekleştirileceği açıklandı.

“Akkuyu Nükleer'in genç çalışanları için harika bir fırsat”

Sergei Malozemov genç uzmanların mesleki yeterliliklerini artırmak için IYNC kongresine katılmalarının öneminden bahsederek, “IYNC Kongresi, büyük uluslararası bir etkinliğe katılmak adına Akkuyu Nükleer'in genç çalışanları için harika bir fırsat; yeni deneyim kazanmak, dünyanın dört bir yanından profesyonellerle tanışmak, ufkunu ciddi ölçüde genişletmek, Rosatom Sektörel Gençlik Konseyi Uluslararası kolu çerçevesinde bilgi ve becerilerini sergilemek. Bütün bunlar kesinlikle kişisel ve mesleki gelişime yol açacaktır” dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. personel kadrosuna düzenli olarak genç uzmanlar katılıyor. Şirket, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS için Türk vatandaşlarına yönelik personel eğitim programı düzenliyor. 2020 yılının şubat ayında üçüncü dönem öğrenci mezuniyeti gerçekleşti ve 55 mezunun tamamı yakında şirkette çalışmaya başlayacak. Akkuyu Nükleer'in umut verici genç çalışanları, çeşitli uluslararası sektörel etkinliklerde projelerini düzenli olarak sunarlar: Avrupa Nükleer Topluluğu Gençlik Forumu'nda (ENYGF), Uluslararası Gençlik Nükleer Kongresi'nde (IYNC). Sektörel çalışmalar hakkında yeni bilgi edinmek ve dünyanın dört bir yanından profesyonellerle iletişim kurmak için şirket uzmanları her yıl Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesine (NPPES) katılıyor.