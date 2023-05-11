Akkuyu NGS'de bulunan gönüllü yangın ekibine eğitim verildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde görevli yangın ekibi ile gönüllü yangın ekibine, Gülnar Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yangın eğitimi verildi.

Akkuyu NGS'da verilen eğitimde, Gülnar Orman İşletme Şefi Ali Ördek ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personelleri tarafından, olası orman yangınlarına karşı teorik ve pratik konular uygulamalı olarak gösterildi.