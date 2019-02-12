Akkuyu NGS'de çalışacak Türk mühendisler Atommash'da uygulamalı eğitimlerini tamamladı

MERSİN (İHA) – Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışacak mühendislerin eğitimleri kapsamında, Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü'nde (MEPhI) öğrenim gören Türk öğrenciler, ROSATOM'un makine yapımı bölümü Atomenergomash'a bağlı Atommash'da uygulamalı eğitimlerini tamamladı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından Mersin'de inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS için çalışmalar devam ediyor. Akkuyu NGS'de çalışacak mühendislerin eğitimleri de sürüyor. Bu çerçevede, Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü'nde öğrenim gören Türk öğrenciler, Atommash'da uygulamalı eğitimlerini tamamladı. “Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik” bölümü beşinci sınıfta öğrenim gören 35 öğrenci, Atommash'da Kaynak Merkezi'nde eğitim gördü. MEPhI'de, ROSATOM programı kapsamında eğitim gören öğrenciler, ardından Akkuyu NGS'de çalışacaklar.

Fabrikada yapılan uygulamalı eğitim sırasında öğrenciler, Türkiye'deki santral için reaktör ve buhar jeneratörleri de dahil olmak üzere nükleer ekipman üretimi yaparak genel akışı öğrendi. Beşinci sınıf öğrencisi Hasan Kırıcı, eğitimle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Gerçek zaman modunda nükleer güvenlik şartlarına en uygun ekipmanların üretim süreçlerini öğrenmek, gelecekte mesleğim için çok önemli. ROSATOM Programı dahilinde eğitim alma imkanı olduğunu öğrendiğimde hiç tereddüt etmeden kararımı verdim. Rusya'ya gelmek için sınava girdim ve verdim. Eğitim zor, ancak tekrar seçim sansım olsaydı, yine ROSATOM derdim.”

Öğrenciler, Atommash'da uygulanan bazı tahribatsız muayene yöntemlerini öğrendiler. Geleceğin uzmanları, buhar jeneratörü birimlerinin ultrasonik kontrolü, buhar jeneratörünün ısı değişim borularının akım kontrolleri alanlarında çalıştı. Ayrıca tüm öğrenciler, üretici fabrikalarda ekipman kabul prosedürüne ilişkin eğitim programından geçtiler.

?EM Technology Volgodonsk Şubesi Personel Yönetimi Müdürü Vasilina Karelina, “Atommash sipariş portföyünün ana hacmi yabancı müşteriler için ekipmanlardan oluşuyor. Biz hemen hemen ROSATOM Devlet Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen tüm uluslararası projelere katılıyoruz. Kaynak merkezi bizim için ekipmanlarımızı kullanacak insanlar ile tecrübelerimizi paylaşma fırsatıdır. Ayrıca yurt dışında Atommash'ın tanınabilirliğini arttırma yöntemidir. Öğrenciler fabrika hakkında izlenimlerini her zaman memnuniyetle paylaşıyorlar” dedi.

Moskova Mühendislik ve Fizik Enstitüsü Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra, Tomsk Politeknik Üniversitesi'nin Brezilya, Hindistan ve Nijerya'dan 3 yüksek lisans öğrencisi de Atommash'da uygulamalı eğitim gördü..

Kaynak merkezi çerçevesinde, AEM Teknoloji A.Ş.'nin Volgodonsk Şubesi, Rus ve yabancı NGS'lerin mühendisliği, bakımı ve onarımı için eğitim gören yabancı öğrencileri kabul ediyor. 2016 yılından bu yana Atommash'da Ürdün, Vietnam, Mısır, Bangladeş, Şili, Bulgaristan ve Ermenistan vatandaşı olan 350'den fazla kişi eğitim gördü. 2019 yılında, fabrikada 200 öğrencinin daha eğitim görmesi planlanıyor.

Atommash, geçtiğimiz günlerde, Akkuyu NGS'nin ilk reaktör basınç tankı tabanının üretimini gerçekleştirdiğini bildirmişti.