Akkuyu NGS'den Gülnar'da 23 Nisan etkinliği

Ş., 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mersin'in Gülnar ilçesi ile Büyükeceli Mahallesi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Etkinlikler kapsamında, Gülnar Şehir Stadyumunda spor yarışmaları, müzikal ve tiyatro gösterileri, palyaçolar ve animatörlerin gösterileri de yer aldı. Gülnar'daki bayram etkinliğine Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Alparslan Ünüvar, Jandarma Komutanı Vekili Olcay Cingöz, Gülnar Emniyet Amiri Ozan Budak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut katıldı. Kutlamalarda öğrenciler, yarışmalar ve özel oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Törende konuşan Kaymakam Mustafa Ayvat, keyifli etkinlikten dolayı Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticilerine teşekkür ederek, çocukların toplumun geleceği ve milletin umudu olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut ise "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını armağan etmiştir. Cumhuriyetimizin geleceğini gençlere ve çocuklara emanet ederek onlara bu bayramı yad etmiştir. Bugün burada Atamızın bıraktığı emanetlere sahip çıkıyoruz” dedi.

Ş. Mersin Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklarla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ş. olarak kıymetli çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizler için çok değerli. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Büyükeceli İlkokulu'nda 200 düzenlenen etkinliklere ise Büyükeceli Muhtarı Serdar Sarı, Büyükeceli Ortaokulu Müdürü Erdinç Gücük ve Büyükeceli İlkokulu Müdürü Salih Karaca katıldı. Bayram programında masal kahramanları, palyaçolar, sihirbaz gösterileri, çuval yarışı ve halat çekme gibi çeşitli oyunların ve yarışmaların olduğu eğlence programları gerçekleştirildi.

Karaca, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ş. ekibine renkli görüntülere sahne olan keyifli etkinlikleri için teşekkür etti.