Akkuyu NGS'den inşaat çalışmalarına ilişkin açıklama

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin güvenli bir şekilde inşa edilip işletmeye alınmasının, Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin birinci önceliği olduğu bildirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş., santral alanında yürütülen inşaat çalışmaları hakkında Türk medyasında yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Santral alanındaki tüm yapıların, bilinen en yüksek güvenlik standartlarına uygun şekilde inşa edildiği ve sahadaki inşaat çalışmalarının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) temsilcileri tarafından denetlendiği belirtilen açıklamada, "Öte yandan bağımsız denetim, yüksek teknolojili büyük inşaat projelerinin inşaatında standart uygulamanın bir parçasıdır. Akkuyu NGS Projesinde tüm çalışmalar, TAEK tarafından akredite edilen bağımsız yapı denetim kuruluşu, Fransız şirketi ASSYSTEM'in gözetiminde yürütülmektedir. Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinin temel plakasının betonlama işlemi 8 Mart 2019 tarihinde tamamlanmıştır" denildi.

Akkuyu NGS'nin inşasındaki tüm teknolojik süreçlerde olduğu gibi, 1. güç ünitesinin temel plakasının beton dökme işleminin de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) güvenlik standartları, küresel ölçekte nükleer enerji topluluğunca belirlenen güncel gereksinimler ile Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu temel plakasının yapımında, bahsedilen gereksinimleri karşılayan, güvenirliliğini ve homojenliğini koruyarak kendi ağırlığı altında yayılıp sıkışma özelliğine sahip olan, 17 bin metreküpten fazla özel bir beton türü kullanılmıştır. Birinci güç ünitesi çalışmalarının bir sonraki aşamasında, reaktör binasının iç ve dış duvarlarının inşası gerçekleşecektir. Akkuyu NGS projesinin inşaatı, nükleer güvenlik gerekliliklerine, en yüksek kalite standartlarına ve planlanan takvime uygun olarak devam edecektir."