Akkuyu NGS'den Mersin'deki eğitim kurumlarına destek

Ş. tarafından Mersin'deki eğitim kurumlarına aktarılmak üzere maddi destek sağlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla, Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov tarafından, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'ya bağış sertifikası takdim edildi. Bağışlanan kaynaklar, ilçedeki okullara paylaştırılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarıldı.

Kaymakam Bayraklı, “Genç nesillerin eğitimine büyük önem veriyoruz ve bu konuda Ş.'nin değerlerimizi paylaşması bizim için çok sevindirici. Eğitim sektörü, sürdürülebilir kalkınma ve refah açısından ülkenin temelini oluşturmaktadır. İlçemize verdikleri desteklerinden ötürü Ş.'ye teşekkür ederiz" dedi.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut da Ş.'ye desteklerinden ötürü teşekkür ederek, yardımların sınıfların yenilenmesinden spor malzemesi ihtiyaçlarına kadar çeşitli alanlarda kullanılacağını söyledi.

Şirket, daha önce de Silifke İlkokulu'nun yanı sıra, Aile Sağlığı Merkezine ve Büyükeceli İlkokulu'na da hediye çekleri vermişti.

Öte yandan, Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, yeni eğitim yılı nedeniyle çocuklara ve öğretmenlere tebrik mesajı gönderdi. Zoteeva mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaz sona erdi ve çocuklarımızı yeni bir eğitim yılı bekliyor. Okulun gelecekteki kazanımlar ve başarılar için size sağlam bir temel oluşturduğunu biliyoruz. Nükleer santralin inşa edildiği Gülnar ilçesindeki okulları, eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle şirketim adına tebrik ediyorum. Okulların her zaman birçok ihtiyacı oluyor. Onları destekliyor ve gelecek nesillerin refahı için potansiyellerini artırmalarını temenni ediyoruz. Umarım ilçemizdeki eğitim daha konforlu ve verimli olur. Başarılar diliyorum."