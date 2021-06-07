Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesinde iç koruma binasının üçüncü katmanı kuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1'inci güç ünitesinde, reaktör bölümü iç koruma binasının üçüncü katmanı kuruldu. 322 ton ağırlığındaki silindirik yapının montajı yaklaşık bir gün sürdü.

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'de önemli bir aşama daha tamamlandı. Nükleer santralin 1'inci güç ünitesinde, reaktör bölümü iç koruma binasının üçüncü katmanı kuruldu. Kaynaklı metal bir yapı olan iç koruma binasının üçüncü katmanı, her biri 11,5 metre yüksekliğinde, 5,8 metre genişliğinde ve 13,4 ton ağırlığındaki 24 bölümden oluşuyor. Bölümler, daire uzunluğu 138 metre olan tek bir blok halinde birleştirildi. Yapının montaj işlemi, 1'inci güç ünitesinin reaktör bölümünün yanında yapıldı. Montajın tamamlanmasının ardından, tüm kaynak bağlantılarının kalitesi ultrasonik teste tabi tutuldu.

İç koruma binası üçüncü katmanının montajı, kurulum sırasında geometrik parametrelerin korunmasını gerektiren özel olarak geliştirilmiş bir teknoloji kullanılarak dünyanın en güçlü paletli vinçlerinden biri tarafından gerçekleştirildi. Belirtilen çaptan izin verilen sapma oranı 5 milimetreyi aşmadı.

Üçüncü katmanın kurulumundan sonra reaktör binasının yüksekliği 11,6 metre artarak +28,55 metreye ulaştı. Uzmanlar, bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte, ikinci ve üçüncü katmanların birleştirilmesi, koruma binasının güçlendirilmesi ve betonlanması işlemlerine başlayacak. Betonun dökülmesinden sonra duvarlar 1,2 metre kalınlığında olacak. İç koruma binası toplam 4 katman ve 1 kubbeden oluşacak. Bina, tüm bileşenlerinin montajının tamamlanmasının ardından sızdırmazlık testinden de geçirilecek.

“İnşaatın önemli bir aşamasını daha geçtik”

Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, "Sadece bir hafta önce, ilk güç ünitesinin reaktör basınç kabını kurduk ve şimdi inşaatın bir başka önemli aşamasını geçmiş olduk. İç koruma binasının üçüncü katmanı, tasarımda öngörülen konumunda kuruldu. Ana inşaatın aşamalarının tamamlanması açısından iyi bir tempo yakaladık. Bir sonraki anahtar kurulum işlemleri bu yaz 2'nci güç ünitesinde gerçekleştirilecek. Bunlar arasında reaktör şaftının betonarme kirişi, iç koruma binası ikinci katmanı ve destek kirişinin kurulması yer alacak. 3'üncü ünitede türbin binası temel plakasının betonlama işlemini tamamladık ve yakın zamanda reaktör binasının da temel plakası hazır olacak" dedi.

Akkuyu NGS projesinin reaktör binaları iki katmanlı koruma binaları ile donatılacak. Güçlendirilmiş betondan yapılan dış koruma binası, her türlü olağanüstü dış etkiye dayanıklı şekilde tasarlandı. İç koruma binası ise reaktör bölümünün sızdırmazlığını sağlayan çelik kaplama ile özel betondan imal ediliyor. Nükleer santrali lokalize eden bir güvenlik sistemi olan iç koruma binası, reaktör bölmesinin stabilitesini sağlamasının yanı sıra boru hatları ile NGS işletme aşamasında nükleer reaktör bakımı işlemlerinin gerçekleştirildiği bir kutup vinci desteği olarak da hizmet veriyor.