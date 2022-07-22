Akkuyu NGS'nin 4. ünitesi için reaktör basınç kabının tabanı Atommash'da üretildi

Türkiye'de inşa edilen ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ekipman üretimi çalışmaları sürüyor. Son olarak Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-Technology A.Ş'nin Volgodonsk'taki şubesi Atommash'da santralin 4'üncü ünitesinin reaktör basınç kabının tabanı üretildi.

Reaktör basınç kabı tabanı operasyonu iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Öncelikle boru şeklindeki dövme demir, Atommash'ın ısı ve presleme alanında açıldı. İkinci aşamada, tabana şekil verildi. 64 ton ağırlığında ve 300 mm kalınlığındaki yuvarlak ham parça, üç aşamalı olarak 6 saat boyunca 1020 derece ısıya tabi tutuldu. Ardından levha, bir vinç yardımıyla pres makinesine gönderildi. Reaktör basınç kabının tabanı, gücü 10 bin ton olan pres makinesinde yapılan işlemle oluşturuldu.

Birinci sınıf güvenlik ekipmanı olma özelliği taşıyan reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor. Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor.

Türkiye'de inşa edilen Akkuyu NGS, nükleer endüstride “Yap-İşlet-Sahih ol" modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. Proje artırılmış güvenlik ve geliştirilmiş teknik ve ekonomik özellikler taşıyan "3+" nesil Rus VVER reaktörlerine sahip dört güç ünitesini içeriyor. Santralin tasarımı ve inşaatı Rusya Devlet Kurumu Rosatom'un Mühendislik Bölümü tarafından yürütülüyor. NGS'deki her güç ünitesinin kapasitesi 1200 megavat olacak.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un makine yapım bölümü olan Atomenergomash A.Ş.'nin bünyesinde 2007 yılında kurulan AEM-Technology Anonim Şirketi ise, enerji mühendisliği alanında önde gelen Rus şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin yapısı, deneyimli tasarımcılar ve teknoloji uzmanlarından oluşan bir mühendislik merkezinin yanı sıra, Petrozavodsk'ta 'AEM Technology' A.Ş. “Petrozavodskmash” şubesi ve Volgodonsk'ta 'AEM Technology' A.Ş. “Atommash” şubesi olmak üzere iki üretim sahasını içeriyor.