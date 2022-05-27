Akkuyu NGS'nin 4. ünitesinde türbin bölümü temel plakasının beton dökme işlemi başladı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ünitesinde türbin bölümü binasının temel plakasının beton dökme işlemi başladı. Maksimum dayanıklılığın elde edilmesi için temel plakası 17 bin 500 metreküp beton ve 3 bin 500 ton inşaat demiri ile güçlendirilecek ve plakanın yüksekliği 7 metre olacak.

Türbin tesisinin kurulacağı binanın temel plakası, 'ano' denilen 12 bölümden oluşuyor. İşlemler sırasında ilk anoya 680 metreküp beton dökülecek, ardından da turbo jeneratör tesisi soğutma sisteminin bir parçası olan 3 metre çapındaki geniş boru hatlarından kurulumu yapılacak.

Beton dökme işlemine başlamadan önce, 38 bin metreküp beton hacimli temelin beton tabanının oluşturulmasını, su yalıtımının kurulumunu ve temel levhanın güçlendirilmesini kapsayan, çukurun hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Beton dökme işleminde iki vardiya olarak çalışan toplam 450 işçi ve uzman yer alıyor. 4'üncü ünitenin en önemli binalarından biri olan türbin bölümü binasının temel plakasının toplam alanı yaklaşık 6 bin metrekareyi buluyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin şunları söyledi: “Türbin tesisinin altındaki temel, türbinin çalışması sırasında ortaya çıkan yükleri taşıyabilen ve eşit olarak dağıtabilen karmaşık bir yapıdır. Temel, aşamalar halinde inşa edilecek. Her aşamada, betonun kalitesine ilişkin sıkı gereklilikler yerine getiriliyor. Akkuyu NGS sahasında kullanılan tüm teknolojik çözümler gibi 4'üncü ünitenin türbin binasının temel plakasının betonlanması süreci IAEA'nin güvenlik standartlarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevzuat hükümlerine ve nükleer alandaki modern gereksinimlerine uygun olarak yürütülüyor.”

Beton, tasarımda öngörülen dayanıklılığa ulaştıktan sonra kalitesi Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve bağımsız denetleme kuruluşu temsilcilerinden oluşan özel bir komisyon tarafından kontrol edilecek. Ardından 4'üncü ünitenin türbin bölümü binasının temel plakasının inşası tamamlanmış olacak.

Temel oluşturma çalışmaları yapılan binada, enerji üretimine ilişkin sistemler ve ekipmanlar yer alıyor. Bu ekipmanlar arasında türbin tesisi, suyu gaz katışıklarından arındırmaya yönelik bir cihaz olan degazör, besleme suyu pompası ve yardımcı ekipmanlar bulunuyor. Türbin binasında, su buharının termal enerjisi rotasyon enerjisine ve ardından da jeneratörde elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş, 4'üncü ünite için geçtiğimiz ekim ayında nükleer güvenlik tesisleri de dahil tüm inşaat ve montaj işlerinin başlamasına izin veren inşaat lisansını almıştı. Şu anda Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde inşaat ve montaj çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Güç ünitelerinin inşasına paralel olarak nükleer santralin işletilmesi için gerekli genel amaçlı binalar ve yardımcı tesisler de inşa ediliyor.