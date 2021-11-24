Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesine ait reaktör basınç kabı Türkiye'ye gönderildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci ünitesi için üretilen reaktör basınç kabı, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash A.Ş'nin bir parçası olan AEM Technologies A.Ş tarafından, İzhorsk Fabrikaları Kamu A.Ş sahasından Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.

Izhorsk fabrikalarından uzmanlar, reaktör basınç kabını yapılan anlaşma çerçevesinde 2019 yılının Mart ayında üretmeye başlamıştı. Üretim süreci boyunca, ekipmanın üst blok kapağı ile hidrotestinin yanı sıra, gövde içi cihazların ve kapağın kontrol tertibatı ile ilgili tüm testler gerçekleşti. Tüm geometrik parametreler, elemanların koordinasyonu ve ürünün yüksek kalitesi komisyon tarafından onaylandı. Tüm testlerin ardından nakliye kolaylığı için tekrar demonte hale getirilerek paketlendi.

Reaktör basınç kabı, Akkuyu NGS sahasına deniz yoluyla gidecek. Ekipman, Petersburg Limanı'ndan Türkiye'nin güney kıyılarına kadar yapacağı yolculukta, 9 bin kilometreden fazla yol kat edecek.