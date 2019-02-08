Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün basınç tankının tabanını Atommash üretti

MERSİN (İHA) – Mersin'in Gülnar ilçesinin Büyükeceli Mahallesi'nde inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinin reaktör basınç tankının tabanı Atommash tarafından üretildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin ekipman üretimi için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin reaktör basınç tankının tabanı, ROSATOM'un makine yapımı bölümü Atomenergomash'ın bünyesindeki AEM Teknoloji A.Ş.'nin Rusya'nın Volgodonsk şehrindeki şubesi Atommash tarafından üretildi.

Söz konusu işlem, Atommash'te iki aşamada gerçekleştirildi. İlk önce, boru şeklinde bir dövme çelik kesilerek, fırında ısıtıldı. Ardından bir metal levha elde etmek için preslenerek açıldı. Bir sonraki aşamada ise taban şekillendirildi ve 64 ton ağırlığında, 5 bin 850 milimetre çapında ve 300 milimetre kalınlığında olan ham ocakta, maksimum bin 40 derecelik sıcaklıkta iki aşamalı ısıtma uygulandı. Arkasından tabaka kalıba yerleştirildi ve taban, 12 bin ton/kuvvetlik bir baskı gücüyle preslendi. Metalin artık gerilmelerini gidermek amacıyla tamamlanmış taban tekrar ısıl işlem için fırına konuldu. Parçanın farklı bölgelerindeki sıcaklık termokupllerle kontrol edildi. Isıtma ve soğutma 600-900 derece sıcaklık aralığında değişirken, bu işlemler 6 gün sürüyor. Yüzey soğuduktan sonra alt bölüm gerekli inceleme işlemlerinden geçiyor.

Atommash Direktörü Rovshan Abbasov yaptığı açıklamada, “Atommash'ta bir reaktör basınçlı kap üretim döngüsü iki yıldan fazla sürüyor. Müşteri temsilcileri ile aktif bir işbirliği içindeyiz. Yabancı müşteri için ekipman üretirken, NGS ekipmanlarına yönelik sadece Rus norm ve kurallarına değil, aynı zamanda ürünlerimizi tedarik ettiğimiz ülkenin ulusal standartlarına da uymak zorundayız. Tesis, 2018 yılı Ekim ayında Hint Nükleer Santrali için buhar jeneratörü seti üretip göndererek gerekli deneyimi kazandı. Şu an için işletmenin ana iş yükünü ihracat siparişleri oluşturuyor” dedi.

Yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'ye ilişkin şu bilgiler verildi: “'AEM Teknoloji', üretici olarak resmi onay belgesi almış NGS üreticilerinin ilkidir. TR-10-003 No'lu Sertifika 19 Eylül 2017 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından verildi. 2010 yılı Mayıs ayında Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma temelinde gerçekleştirilen Akkuyu NGS projesi, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan olma özelliğini taşıyor. Akkuyu NGS'nin VVER-1200 güç üniteleri; gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip en modern teknolojiler olan 3+ teknolojiye dayanıyor. Akkuyu NGS'nin referans santrali ise ilk ünitesi 27 Şubat 2017'de ticari faaliyete geçen Rusya'nın Voronej Bölgesi'ndeki Novovoronezh NPP-2 seri bir nükleer santral projesi. Akkuyu NGS, inşaatı tamamlandığında ve 4 bin 800 MW kurulu güce ulaşıldığında, yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretecek. 20 yıl daha uzatma olasılığıyla hizmet ömrü 60 yıl olacak. Akkuyu NGS'nin çoğunluk hissedarını Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM oluşturuyor. Proje, yap-işlet-işlet modelinde uygulanıyor. Uzun vadeli bir anlaşma olan proje sözleşmesine göre, projenin yüklenicisi olan Akkuyu Nükleer, projenin tasarım, yapım, bakım, işletme ve işletmeden çıkarma rollerini üstleniyor.”