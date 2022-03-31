Akkuyu Nükleer A.Ş., Ramazan öncesi Gülnar sakinlerini unutmadı

Akkuyu Nükleer A.Ş., bu yıl da Ramazan ayı öncesinde Gülnarlıları unutmadı. Gıda kolileri, dağıtılmak üzere teslim edildi. Kolilerin dağıtımına Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İş birliği Yönetici Direktörü Aleksey Frolov, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar katıldı. Ramazan kolilerinin hazırlanmasına, Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Akkuyu NGS projesinin yüklenici firmaları Titan 2 IC İÇTAŞ İnşaat A.Ş., NEPT A.Ş ve Cengiz İnşaat katkı sundu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Müslümanların oruç tuttuğu mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan, manevi birlik, karşılıklı yardım zamanıdır. Birçok Gülnarlı, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS inşaat sahasında çalışıyor. Akkuyu NGS birkaç yıldır bölgenin en büyük işvereni oldu ve ileride de yerel halkın yaşamı bu nükleer santralle daha da bağlantılı olacak. Bizler de bu bağlamda burada yaşayan halka karşı sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde hareket ediyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla Gülnar ilçesindeki ailelere gıda kolilerinin dağıtılması, pek çok proje katılımcısı için güzel bir gelenek haline geldi. Bu girişimin projede yer alan birçok yüklenici firma tarafından desteklendiğini belirtmek isterim” dedi.

Gülnar Kaymakamı Bayraklı da “Gülnar sakinleri, Akkuyu NGS projesinin katılımcılarının bölge ve ülkemize sağladığı desteği büyük takdirle karşılıyor. Buna karşılık bölge sakinleri, milli bir proje olan Akkuyu NGS'nin inşasına da aktif olarak destek veriyor. Akkuyu Nükleer ile pek çok ortak projeyi hayata geçiriyoruz. Özellikle yerel halk için istihdam sağlanmasında aktif rol alıyoruz. Mart 2021-Mart 2022 döneminde Gülnar ilçesinin yaklaşık 600 sakini Akkuyu NGS inşa sahasında istihdam edildi. Belediyenin desteğiyle Gülnar'da özel olarak açılan ofiste mülakatlar ve işe alımlar yapılıyor. Bölgemizin eğitim kurumları da Akkuyu Nükleer'den büyük destek alıyor. Akkuyu Nükleer ve projenin yüklenicilerine Gülnar sakinlerine verdikleri destek için içtenlikle teşekkür ederim” diye konuştu.

Gülnar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ramazan ayının başlamasıyla ilçedeki ailelere gıda kolilerinin dağıtımı ve ulaştırılması işlemini organize edecek.