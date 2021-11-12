Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri, öğrencilerle birlikte mandalina fidanı dikti

Ş. temsilcileri, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Kamaş İlkokulunda öğrencilerle birlikte mandalina fidanı dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikme etkinliklerine Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri de Aydıncık ilçesinden destek verdi. Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileri, bu özel gün kapsamında bir çevre kampanyası düzenleyerek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahası yakınında bulunan Aydıncık ilçesindeki Kamaş İlkokulunda öğrenciler ile mandalina fidanı dikti. Mandalina fidanları, Mersin'in simgelerinden biri olduğu için özellikle seçildi. 15 adet mandalina fidanının dikildiği etkinlik kapsamında öğrencilere, saksılar, çiçek tohumları ve çizim kitlerinden oluşan hediyeler verildi.

Fidan dikme etkinliğine Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yazgan Aygün, Akkuyu Nükleer A.Ş. İletişim Direktörü Kiyra J. Staples, Akkuyu Nükleer A.Ş. Bölge İletişim Bölümü Departmanı Eksperi Eyyup Lütfi Sarıcı, Aydıncık Kamaş İlkokulu Müdürü İbrahim Çal ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Bölge İletişim Bölümü Departmanı Eksperi Sarıcı, “Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS'nin inşa edildiği bölgede çevresel girişimlerin uygulanmasına büyük önem veriyor. Şirketin temsilcileri uzun yıllardır bu tip etkinliklerde aktif olarak yer alıyor. Bugün de sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir zamanda bu tür etkinlikler daha da önemli bir hale geliyor; çünkü ağaç dikmek, genç nesillere çevrenin korunması için bir sorumluluk duygusu aşılayarak, doğaya özen göstermenin önemini vurguluyor” dedi.

Aydıncık Kaymakamı Kılıçaslan da "Bugün Türkiye'nin her yerinde ağaçlandırma etkinlikleri yapılıyor. Biz de bu okul bahçesine ağaç dikmek için Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcileriyle birlikte çalıştık. Üretim hacminin ve nüfusun giderek arttığı, bunun da doğamızı olumsuz yönde etkilediği bir sanayileşme çağında yaşıyoruz. Ortak hedefimiz, bizlere ve gelecek nesillere sağlıklı bir gelecek sağlamak için çevreye özen göstermektir. Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye teşekkür ediyor, gelecekte bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş., 2016 yılından bu yana Akkuyu NGS'nin inşa edildiği bölgede düzenli olarak ağaç dikme etkinliklerine katılıyor. Şirket daha önce de Büyükeceli, Silifke ve Emirler Köyünde de benzer etkinlikler düzenlemişti.